Fiorentina-Roma. Per la formazione giallorossa un’altra sfida impegnativa. Dopo l’Europa League e la Dinamo Kiev ecco il campionato e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La Roma è di nuovo in campo ma questa volta il prato verde è quello di Trigoria. La Dinamo Kiev, la vittoria, importantissima, per classifica e morale, ottenuta in Europa League deve essere immediatamente messa da parte.

Obiettivo da mettere nel mirino è ora la Fiorentina di Raffaele Palladino. Sarà infatti la Viola di Rocco Commisso ad accogliere la formazione di Ivan Juric domenica sera allo Stadio Artemio Franchi. Altro impegno difficile per i giallorossi. La nuova Fiorentina targata Palladino ha infatti già iniziato a farsi benvolere dai tifosi e dalla critica. La Roma deve, però, proseguire la sua risalita in classifica e Firenze può rappresentare una tappa importante. La vittoria europea non ha certo cancellato interamente le pecche della formazione giallorossa ma vincere aiuta a vincere e a superare sfiducia ed incertezze.

Fiorentina-Roma. Juric un po’ sorride ed un po’ no

Raffaele Palladino ed Ivan Juric sono già in campo per studiare le migliori soluzioni, tecniche e tattiche, in vista della sfida di domenica sera.

Il tecnico croato deve ancora compiere alcune scelte riguardanti l’undici iniziale per Firenze. Intanto due notizie certe le ha già ricevute. Una buona ed una cattiva. La buona novella è che la Roma potrà contare nuovamente su Gianluca Mancini. Il difensore centrale ha smaltito la febbre ed è pronto a ritornare pedina fondamentale del pacchetto arretrato giallorosso. La cattiva notizia riguarda, invece, Matias Soulé. Il 21enne talento di Mar del Plata, al contrario del suo compagno Mancini, sta ancora combattendo con la febbre. Dopo la Dinamo Kiev addio quindi anche alla Fiorentina. Ivan Juric lo ha detto chiaramente, la qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo primario della Roma.

Anche per questo la sconfitta a Firenze è un risultato da evitare assolutamente. Domenica più che mai.