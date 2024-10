Friedkin scatenati: affare da 20 milioni a stagione

Il gruppo imprenditoriale americano a capo della Roma lavora alla chiusura di un affare che porterà ottimi introiti nelle casse del club: cifre da capogiro

Lo stadio della Roma. Una questione che, se proprio dobbiamo andare a scavare indietro di 40 anni, è stato già il cruccio di un certo Dino Viola. E successivamente, sebbene la questione non sia mai stata esplorata fino in fondo, anche di Franco Sensi. Con l’avvento degli americani, capeggiati prima da Di Benedetto e poi da James Pallotta, sembrava finalmente arrivato il momento per la nuova casa della squadra capitolina.

La campagna abbonamenti 2014/15 aveva addirittura previsto, per chi avesse sottoscritto il pacchetto annuale, una prelazione per il il posto nel nuovo impianto. Nulla da fare. La questione è tornata attuale con l’avvento del gruppo Friedkin, che si sono mossi concretamente per l’edificazione del nuovo impianto attraverso la presentazione di un serio progetto nell’area di Pietralata.

Sebbene al momento non sia stata ancora messa la fatidica ‘prima pietra’, le parti sono al lavoro per trovare un accordo che possa sbloccare la situazione. Intanto, molti chilometri più a nord, in quel di Liverpool, c’è chi sta procedendo spedito nella costruzione di uno stadio nuovo di zecca. Si tratta dell’Everton, il club recentemente acquisito proprio dai Friedkin.

L’impianto, il cui costo è arrivato a quasi 900 milioni di euro, dovrebbe essere completato all’inizio del 2025. Lo stadio, che è in costruzione nella zona nord dei Docks di Liverpool, lungo il molo Bramley-Moore, manca ancora di una sua denominazione commerciale. Un aspetto non trascurabile considerando che recentemente l’Atletico Madrid ha chiuso un accordo che porterà nelle casse del club 300 milioni di euro fino al 2033: è bastato accettare che il ‘vecchio’ Wanda si chiami ‘Riyadh Air Metropolitano’.

I Friedkin strizzano l’occhio a Toyota: altri milioni in arrivo

Secondo indiscrezioni riportate dal portale ‘Footballinsider247.com‘, il gruppo americano che tra meno di due settimane si insedierà ufficialmente a Liverpool è al lavoro per chiudere un vantaggioso accordo commerciale. La denominazione del nuovo impianto potrebbe portare nelle casse dei Toffees 20 milioni a stagione. Anche se qualcuno sostiene che si potrebbe andare anche oltre.

Parlando nella puntata del podcast ‘Inside Track di Football Insider’, il 66enne ex CEO dell’Everton Keith Wyness – che ora gestisce una società di consulenza calcistica che fornisce consulenza ai club d’élite – ha affermato che un accordo legato a Dan Friedkin con Toyota potrebbe raggiungere una cifra anche più elevata dei 20 milioni già quasi messi idealmente a bilancio.

Si prospetta l’ennesimo ottimo affare per la famiglia americana, già recentemente salita alla ribalta delle cronache finanziarie per aver registrato un incremento del 77% del patrimonio negli ultimi 4 anni.