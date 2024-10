Juric esonerato: l’ha pagata a caro prezzo

Emergono aggiornamenti in merito alla complessa situazione di Ivan Juric all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

La prima vittoria europea della Roma di Ivan Juric sembrerebbe non essere bastata a convincere la piazza romana, ancora esasperata da un plateale caos vigente ai vertici della società giallorossa.

La risicata vittoria contro una rosa platealmente meno pregiata ha indubbiamente contribuito ad acuire il livore della tifoseria che, difatti, sta continuando a riversare il proprio malcontento per una stagione iniziata sotto il segno dell’entusiasmo per un calciomercato altisonante e sviluppatosi tra scandali, decisioni impulsive e risultati poco soddisfacenti.

La Roma è attualmente in decima piazza e, nonostante la parte sinistra della classifica sia ancora racchiusa in pochi punti – il che dona ancora l’illusione di un possibile recupero ai più ottimisti -, pare che da ora in poi ogni passo falso potrebbe risultare fatale per l’avvenire giallorosso di Ivan Juric.

L’ombra di quello che sarebbe il clamoroso ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma si espande delusione dopo delusione intorno al centro sportivo Fulvio Bernardini e, in tal senso, la sfida con la Fiorentina di Palladino potrebbe già definire con chiarezza l’evolversi di un contesto a dir poco complesso. Intanto nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi indizi proprio sulla controversa situazione di Ivan Juric nella città eterna.

I tifosi invadono il profilo Instagram della Roma: parte il tormentone ‘JURIC OUT’

Affermare che la Roma di Ivan Juric sia una un completo disastro sarebbe certamente sin troppo severo nei confronti di una formazione che, giusto una manciata di giorni, ha rischiato di compiere un piccolo miracolo, la cui riuscita è stata minata soltanto da una serie di grossolani errori individuali, su cui il tecnico croato poteva poco o nulla.

Difatti, il match con i nerazzurri di Simone Inzaghi è senza dubbio alcuno una testimonianza del lavoro svolto da Juric, il quale è riuscito per generosi porzioni di partita a schiacciare i lombardi nella propria metà campo attraverso una manovra avvolgente e coerente, a cui è sembrato mancare un piccolo e insignificante dettaglio… il gol.

I tifosi giallorossi, tuttavia, sembrerebbero non avere intenzione di considerare i segnali positivi restituiti sul piano squisitamente tattico, come testimoniato dalla sezioni commenti di un post pubblicato qualche decina di minuti fa sul profilo Instagram ufficiale della Roma.

Il popolo giallorosso, ulteriormente innervosito dal mancato utilizzo di Mats Hummels nel corso della serata di ieri sera (avvenuto solo e soltanto a causa di una decisione di Ivan Juric), avrebbe invaso la sezione commenti di messaggi in cui si auspica più l’esonero di Ivan Juric (l’hashtag ‘JURIC OUT‘ è il più popolare). La Roma si troverebbe dunque a combiare per la terza volta il proprio allenatore in panchina, ma sono forti e legittimi i dubbi in merito all’ingaggio di una terza figura. Sensibilmente più probabile, seppur clamoroso, il ritorno di Daniele De Rossi.