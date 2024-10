L’Arsenal molla Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus è sempre al centro delle attenzioni. Vuoi per il suo ricco contratto, e per il difficile rinnovo, vuoi per il prossimo mercato.

La prima sconfitta della Juventus ha trascinato una valanga di commenti e polemiche. Thiago Motta sembra essere sceso dal suo piedistallo. Il ‘visionario’ tecnico bianconero è ora un allenatore che, secondo alcuni, non è in grado nemmeno di ‘saper leggere’ le partite.

Tutto il bianco ed il nero della realtà Juventus si è palesata davanti agli occhi dell’ex allenatore del Bologna un istante dopo la sconfitta contro lo Stoccarda in Champions League. Una sconfitta che ha, tra le altre cose, rimesso in circolo le voci di mercato. La Juventus dovrà necessariamente intervenire sul mercato a gennaio per provare a trovare un degno sostituto di Gleison Bremer, perso per l’intera stagione dopo la serata di Lipsia. Il difensore, però, potrebbe non essere l’unico ‘affare’ invernale in casa Juventus. Quando alla Continassa si parla di mercato, in entrata o in uscita che sia, il nome di Dusan Vlahovic è sempre il capolista.

L’Arsenal molla Vlahovic. C’è Isak per Mikel Arteta

Dusan Vlahovic via dalla Juventus e l’antica suggestione della Premier League targata Arsenal. Non è infatti un mistero che il tecnico del club londinese, Mikel Arteta, abbia un’antica passione per l’ex centravanti della Fiorentina.

Dopo il K.O. bianconero in Champions League è ritornata in auge la voce di un possibile approdo del centravanti serbo della Juventus nella capitale inglese. A quanto risulta a teamtalk.com, invece, le cose appaiono in una forma decisamente diversa. L’unica conferma è che l’Arsenal è alla ricerca di un grande centravanti. La novità è che, però, non si tratterebbe di Dusan Vlahovic. E’ invece Alexander Isak, classe 1999, attaccante del Newcastle Utd e della nazionale svedese, il vero obiettivo del tecnico spagnolo dell’Arsenal, Mikel Arteta. L’Arsenal vuole vincere finalmente la Premier ed Alexander Isak appare come il miglior rinforzo possibile. Anche l’attaccante svedese vuole vincere e per questo è pronto a lasciare il Newcastle Utd. L’Arsenal vuole un attaccante bianconero, ma non è Dusan Vlahovic.

Alexander Isak, un affare da 100 milioni di sterline.