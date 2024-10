Mancini torna in Serie A, decisione UFFICIALE

Ritorno immediato di Mancini in Italia, c’è l’annuncio UFFICIALE che spiega tutto dopo l’esonero da parte dell’Arabia Saudita.

Le ultime notizie su Roberto Mancini hanno riguardato la fine dell’avventura del tecnico in Arabia Saudita, complicata da risultati deludenti e critiche intense da parte dei tifosi e dei media locali. Da qui, dunque, l’insieme di voci che hanno interessato anche un possibile ritorno in Serie A.

Si vocifera che tra i club italiani interessati ci sia la Roma, alle prese con un avvio di stagione non facile e in cerca di soluzioni per stabilizzare la squadra. La posizione di Ivan Juric non appare solida, e i Friedkin potrebbero vedere Mancini come un candidato con il carisma e l’esperienza necessari per riportare serenità e competitività ai giallorossi.

Gran ritorno Mancini in Serie A, il figlio Andrea svela tutto: “Aperto a tutto”

Ogni discorso, ad ogni modo, resta abbastanza prematuro, anche alla luce del fresco esonero annunciato dalla Nazionale saudita. A confermato, ai microfoni ufficiali di Radio Serie A è stato lo stesso figlio dell’ex CT della Nazionale italiana. Andrea Mancini, infatti, ha così parlato del padre e delle possibili evoluzioni professionali di una carriera più encomiabile sia da calciatore che da allenatore.

“È dispiaciuto per com’è andata in Arabia. Quando ha scelto di andare, credeva davvero di poter fare un buon lavoro in un contesto calcistico che, però, resta indietro. Ha comunque un’esperienza vasta e sa che certe cose possono succedere: ora è già pronto per un nuovo progetto che potrà sentire suo e dove, ne sono sicuro, farà bene. È uno dei migliori tecnici degli ultimi 25 anni”.

“Nazionale o club? È ancora presto per dirlo, ma la sua carriera dimostra che è aperto a tutto, dalla Premier League all’Italia, fino all’esperienza araba: la cosa fondamentale è che possa credere davvero nel progetto che gli verrà proposto”.