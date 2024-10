Messo da parte, annuncio UFFICIALE: per Juric è già finita

Ivan Juric deve fare i conti con una decisione che rischia di comprometterne il futuro: l’annuncio è piuttosto chiaro e adesso c’è poco da fare

Il tecnico croato ha centrato la prima vittoria in Europa League, contro la Dynamo Kiev, ma c’è un altro problema che sta incombendo sulla sua testa e rischia di rovinare anche l’armonia dello spogliatoio.

La Roma doveva vincere per sbloccare la propria classifica in Europa League e contro la Dynamo Kiev ha centrato l’obiettivo. Il turn over non è stato poi molto accentuato e titolari del calibro di Dovbyk, N’Dicka, Angelino, Svilar, Kone e Celik hanno giocato gran parte del match o tutto. Gli ucraini hanno creato pochi grattacapi dalle parti dell’estremo difensore serbo, ma fino alla fine sono rimasti in partita. La colpa è stata soprattutto della dabbenaggine di Shomurodov, che poteva e doveva chiudere la contesa con diversi minuti di anticipo. L’uzbeko ha fallito un clamoroso gol a pochi metri dalla porta, complicando anche la gestione di Juric.

Si perché tra le idee dell’ex allenatore del Torino c’era quella di inserire Mats Hummels prima del fischio finale, magari su un comodo 2-0. Il difensore tedesco non ha ancora debuttato con la maglia della Roma, nonostante i quasi due mesi di allenamento con la squadra. Ieri poteva essere utilizzato dal 1′, come annunciato da lui stesso durante un evento pubblico la scorsa settimana. Invece ancora una volta Juric gli ha preferito N’Dicka.

Hummels perde la pazienza, anche contro la Dynamo Kiev Juric lo tiene fuori: occhio al mercato di gennaio

Nel post partita l’allenatore della Roma, incalzato sull’argomento Hummels ha risposto in modo chiaro che non lo vede in altri ruoli se non da centrale dei tre e lì non può fare a meno di N’Dicka. In effetti il difensore franco-ivoriano ha messo in fila una serie di prestazioni di assoluto valore e per ora è tra gli inamovibili. Risulta però strano che un campione del mondo e fresco finalista di Champions League non possa trovare nemmeno un minimo di spazio in una squadra non proprio infarcita di campione.

La posizione di Hummels non è semplicissima da gestire in casa Roma e rischia di essere una spada di Damocle di non piccola entità per Juric. L’ex Dortmund vuole più spazio e dopo le battute sui social l’insofferenza sta iniziando a crescere. Alcune voci parlano di un possibile addio già a gennaio se le cose non dovessero cambiare. D’altronde sul mercato altre squadre interessate a lui c’erano anche in estate e una sistemazione la potrebbe trovare. Con la Roma è legato da un solo anno di contratto e lasciare con 5 mesi di anticipo non lo farebbe disperare. E’ tutto nelle mani di Juric.