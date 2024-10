Roma, la vittoria non rinvia il verdetto: “Esonero Juric”

Calciomercato Roma, la presa di posizione non è tardata ad arrivare: tempo scaduto, non tornano più indietro

La Roma fa il suo e porta a caso il bottino pieno contro la Dinamo Kiev. Sebbene non sia resa protagonista di una prestazione particolarmente scintillante, la compagine di Juric è riuscita comunque a strappare tre punti molto importanti per il suo cammino in Europa League dopo il solo punto conquistato nelle prime due uscite in Europa.

Il cammino per uscire dal torpore di una stagione che non è ancora decollata, però, sembra essere ancora lungo e tortuoso. Involuta e priva di mordente, la manovra della Roma soprattutto nella prima frazione di gioco è stata troppo compassata. La vittoria, però, ha se non altro ‘placato’ la temperie mediatica che era ricominciata a sollevarsi attorno alla panchina di Juric. Almeno per il momento. La prossima sfida di campionato al ‘Franchi’ di Firenze, infatti, ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio turning Point per la stagione della Roma e per il futuro della panchina giallorossa.

Roma, i social non ‘perdonano’: chiesto l’esonero di Juric

Dopo la sconfitta patita contro l’Inter, la Roma non è riuscita però a fornire quelle risposte sul piano della prestazione che i tifosi si auspicavano. Tralasciando i tre punti – che nel mondo del calcio non sono mai un dettaglio rapsodico – la Roma del primo tempo è stata troppo brutta per poter anche solo alimentare speranze nel medio-lungo periodo. Da qui i tanti commenti sui social di tifosi che vorrebbe un nuovo cambio in panchina, con l’esonero di Juric. A tal proposito, ecco una rapida carrellata:

Dopo la sconfitta diceva di aver visto tutto molto bene

figuriamoci dopo una vittoria 🤔 siamo diventati Real 🤷🏼‍♂️ #JuricOut #Friedkin #ASRoma — ℙ𝕝𝕦𝕤𝕧𝕒𝕝𝕖𝕟𝕫𝕒 🐺 (@chrisfor_all) October 24, 2024

A me no. Non è un allenatore da Roma! #JuricOUT — Fa Bio ♍️🚂💡🛋️ (@ilquietoridere) October 24, 2024

La domanda giusta, per me sarebbe:

Che male abbiamo fatto per avere Juric in panchina?#JuricOUT — Fa Bio ♍️🚂💡🛋️ (@ilquietoridere) October 24, 2024