Roma, recupero completato: c’è la data del rientro in gruppo. In vista di Fiorentina-Roma ecco le ultime da Trigoria

La vittoria contro la Dinamo Kiev è già alle spalle. Non si può pensare agli errori commessi o alle cose buone fatte. Magari se ne parlerà un attimo prima del prossimo allenamento, ma il pensiero della Roma, ovviamente, è già rivolto al campionato e alla prossima sfida, difficilissima, sul campo della Fiorentina in programma domenica sera.

Ieri Palladino, alla fine del match di Conference League, ha detto che Moise Kean dovrebbe rimanere fuori: “difficile recuperarlo” le parole del tecnico della viola. Quindi un problema in meno per Juric che, però, deve fare i conti con i suoi problemi. Un quadro della situazione, questa mattina, la fa Il Tempo in edicola.

Roma, El Shaarawy recupera

Per la sfida contro gli ucraini non sono stati convocati né Mancini né Soulé: entrambi febbricitanti. Ma di grosse preoccupazioni non ne danno, tutte e due, spiega il giornale, dovrebbero essere tra i convocati per il match in Toscana.

Ma c’è anche di più: Juric infatti potrebbe e conta di recuperare anche El Shaarawy: l’attaccante esterno era uscito 20 minuti dopo il fischio d’inizio della gara contro il Monza ed è ancora alle prese con lo stiramento. Da un po’ di tempo sta facendo del lavoro personalizzato, ovviamente, ma dovrebbe strappare una convocazione, viene sottolineato, appunto per il prossimo impegno della Roma. Molto se ne saprà ovviamente dalle prossime sedute di allenamento della Roma: se il Faraone dovesse lavorare con il resto dei compagni, come sembra, allora è indubbio che partirà con la squadra e si accomoderà in panchina. Difficile che Juric lo possa mandare in campo dal primo minuto, quando si tratta di problemi muscolari in zone così delicate, allora è meglio usare i piedi di piombo per non ricascare in un nuovo stop. Ma ormai siamo alla fase finale della storia.