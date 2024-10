Calciomercato Roma, un ex laziale per Paredes

Per il calciomercato della Roma, prima della sfida della squadra di Juric contro la Fiorentina, ci sono delle novità su Paredes.

Dopo aver perso domenica scorsa in campionato contro l’Inter campione d’Italia in carica, la Roma di Ivan Juric è riuscita a vincere in Europa League. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto giovedì scorso allo Stadio Olimpico la Dinamo Kiev.

Quello contro gli ucraini, arrivato con il gol segnato da Artem Dovbyk dagli undici metri, è stato il primo successo della Roma nell’edizione di quest’anno della seconda competizione europea, ovvero l’Europa League. Tuttavia, al netto della gioia per il successo ottenuto, la squadra di Ivan Juric non può fallire il prossimo turno di campionato contro la Fiorentina.

La Roma, di fatto, deve cercare di fare di tutto per sconfiggere gli uomini di Raffaele Palladino domenica all’Artemio Franchi, visto che è decima in classifica a sei punti di distacco dall’Udinese quarta che, però, ha una gara in più. Tuttavia, prima della sfida contro la Fiorentina, bisogna registrare degli aggiornamenti sul fronte Leandro Paredes.

Calciomercato Roma, il Boca vuole prendere sia Paredes che l’ex Lazio Gonzalo Escalante: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘bocanoticias.com’, infatti, il Boca Juniors sta facendo di tutto per riportare il centrocampista a giocare in Argentina. Leandro Paredes, di fatto, non nasconde più la sua volontà di tornare nel team che l’ha lanciato.

Nel frattempo, il Boca Juniors è al lavoro per riportare ‘a casa’ un altro centrocampista: Gonzalo Escalante. Quest’ultimo, che ha giocato nella Lazio dal 2020 al 2022, è ora al Cadice, ma da gennaio potrebbe formare con Paredes il nuovo centrocampo del Boca.