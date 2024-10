Conte lo soffia all’Inter, corsia di sorpasso: sfida Scudetto bollente

Antonio Conte non vuole lasciare nulla al caso e sta provando ad insidiare l’Inter anche sul mercato: la sfida Scudetto è su tutti i fronti

L’ex allenatore nerazzurro vuole portare il suo Napoli sino in fondo nella corsa al campionato. C’è un profilo che piace ad entrambi i club e ora sembra che i partenopei abbiano messo la freccia proprio sull’Inter.

Il Napoli di Conte non sembra conoscere sosta e anche contro il Lecce ha portato a casa i tre punti. Non era semplice avere la meglio sugli uomini di Gotti, arrivati al Maradona per strappare almeno un punto. Difesa bassa e spazi intasati non sono bastati però a placare la forza d’urto dei partenopei, bravissimi nello sbloccare il match con Di Lorenzo nella ripresa. Lo stesso terzino della Nazionale aveva visto annullarsi un gol nel primo tempo per fuorigioco, ma di certo è stato uno dei migliori in campo.

Proprio sulle fasce Conte ha cambiato la propria convinzione tattica, per venire incontro alle necessita del Napoli. Niente difesa a 3, con vere e proprie ali sugli esterni, ma un più saggio 4-3-3, stesso modulo che consentì a Spalletti di vincere lo Scudetto due anni fa. La forza del centrocampo, con McTominay e Anguissa da mezzali, è un patrimonio da non disperdere e su cui costruire l’intelaiatura della squadra.

Il Napoli fa sul serio per Miguel Gutierrez: Conte mette la freccia sull’Inter

Per continuare a giocare con questo modulo il Napoli ha però bisogno di irrobustire la propria batteria di terzini. Per questo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Miguel Gutiérrez. Il terzino sinistro del Girona, 23 anni, è cresciuto nel Real Madrid e ora sembra ave trovato la sua dimensione nel club catalano.

Su di lui si era inserita l’Inter, che lo vedeva come un perfetto alter ego di Dimarco. Anche altri club europei si sono messi in fila per strapparlo al Girona e il Napoli è una di queste pretendenti.

Per Conte potrebbe essere un nome di grande utilità a sinistra, da alternare con Olivera, che al momento non ha grandi alternative. Il prezzo del classe 2001 si aggira attorno ai 25 milioni e difficilmente verranno fatti sconti.