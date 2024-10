Fiorentina-Roma, dalle voci sull’esonero al caso Hummels: ecco Juric in conferenza stampa in vista del match di domani sera in Toscana

In vista della partita di domani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, Ivan Juric parlerà tra pochi minuti in conferenza stampa. Tanti i temi croccanti che orbitano intorno al pianeta Roma: dalla discussa esclusione di Hummels contro la Dinamo Kiev, alle continue voci sull’esonero.

Le parole di Juric

Si inizia immediatamente dalla condizione di forma dei calciatori giallorossi, con particolare attenzione a Dybala e Pellegrini: “Credo che Dybala e Pellegrini stiano segnando poco ma entrano spesso nella manovra con occasioni pericolose. Mancini sta bene, la condizione di Soulé è da valutare”.