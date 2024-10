Pazienza finita dopo l’ultimo annuncio: “Esonero Juric”

Pazienza finita Forse non c’è mai stata ed ora è arrivata ad un punto di non ritorno. Ivan Juric via dalla Roma. Lo chiedono i tifosi.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il sole non è mai sorto per Ivan Juric sulla panchina della Roma. La colpa del tecnico croato è di essere subentrato ad una leggenda della Roma, esonerato con troppa fretta da chi, ormai, non c’è più all’interno della società giallorossa.

Daniele De Rossi è sempre nei pensieri, e nei cuori, dei tifosi della Roma. Che torni, o meno, non è dato sapere. Certo è che il popolo giallorosso, o buona parte di esso, non vuole più Ivan Juric sulla panchina della Roma. La goccia che sembra aver fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi sono state le parole del tecnico ex Toro riguardanti Mats Hummels, apparentemente un corpo estraneo in seno alla Roma. “Vedo in allenamento chi sta meglio e scelgo in base a quello. L’età e il curriculum non lo guardo“, queste le parole del tecnico riportate da calciomercato.com dopo l’ennesima esclusione dell’ex difensore centrale del Borussia Dortmund.

Pazienza finita. Via Juric

La ‘voglia matta’ di rivedere Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, i risultati non entusiasmanti, le parole su Hummels ed altro ancora, hanno costituito una miscela esplosiva i cui effetti ‘devastanti’ sono ben leggibili sui social.

C’è chi scrive: “Non ti sopporto come allenatore della mia squadra, il concetto è pure giusto devi decidere tu chi gioca ed è giusto così, però da quando sei arrivato Hermoso e Mancini stanno facendo ridere possibile avendo 1 centrale unico che rende che Hummels non trovi spazio?“. Le voci si uniscono in un coro ‘assordante’: “Juric deve essere cacciato!“, Te ne devi andare mediocre“, “Dopo le ultime dichiarazioni solo una cosa #juricout , punto!“. La vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev non ha regalato nemmeno un sorriso ai tifosi della Roma. In loro soltanto la volontà di cambiare. E di ritornare al recente passato. Ed alla storia della Roma.