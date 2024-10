Corsa contro il tempo, ‘provino’ decisivo: Roma al traguardo

Le prossime ore risulteranno assolutamente decisive: lo ‘attendono’ i giallorossi. Fiato sospeso e svolta imminente

Reduce dalla vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev ma anche dal solo punto conquistato nelle ultime due uscite di campionato contro Monza e Inter, la Roma di Juric vuole riprendere la rotta in campionato. Per farlo, contro gli uomini di Palladino i giallorossi sono chiamati ad una prestazione di livello e, più concretamente, ad incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza in questa fase della stagione.

Dal canto loro, dopo un inizio in sordina, i Viola hanno cominciato ad assumere una chiara identità di squadra. Prove ne siano non solo l’ottima risalita in campionato, ma anche l’ultima vittoria in Conference League. In queste ore, a tenere con il fiato sospeso i gigliati sono però le condizioni di Moise Kean. L’ex attaccante della Juventus, protagonista di un inizio di stagione importante, è in dubbio dopo il problema alla caviglia accusato in occasione della trasferta di Lecce. Sostituito alla fine del primo tempo del match del ‘Via del Mare’, il bomber ha saltato la sfida di Conference League ma sta facendo tutto il possibile per ritagliarsi un ruolo da titolare contro la Roma.

Fiorentina-Roma, provino decisivo per Kean

Come evidenziato da ‘Il Corriere Fiorentino’, questa mattina Kean si sottoporrà all’ultimo provino per testare la caviglia. Nonostante il cauto ottimismo fatto trapelare nei giorni scorsi, la presenza dell’attaccante italiano continua ad essere in dubbio.

Nel caso in cui Kean non dovesse farcela, Palladino correrebbe subito ai ripari gettando nella mischia Kouame. L’ultimo provino, insomma, risulterà assolutamente decisiva. Palladino sarà chiamato a risolvere anche l’altro dilemma a centrocampo: Adli è in dubbio e, nel caso in cui non dovesse partire dall’inizio, non è escluso che Bove possa essere schierato in una posizione più centrale. Meno incertezze regnano invece sull’undici della Roma con Juric che, salvo dietrofront improvvisi, dovrebbe preferire Angelino ad Hermoso come braccetto di sinistra, dando nuovamente fiducia a Zalewski sulla corsia mancina e a Koné, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Pisilli.