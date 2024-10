Doppio schiaffo a Inter e Juve: ci mette la firma, 14 milioni annui

Doppio schiaffo a Inter e Juve. L’appuntamento è per domenica pomeriggio a San Siro per la grande sfida, ma i due club sembrano ‘distratti’.

Il calendario di Serie A alla nona giornata recita, tra le altre cose, Inter-Juventus. Non soltanto un scontro diretto, ma ‘lo’ scontro diretto. L’attesa si percepisce, lo stadio sarà gremito ‘in ogni ordine di posti’, come narrava Sandro Ciotti, eppure Inter e Juventus sembrano sfidarsi più agguerritamente ‘altrove’.

Più che la sfida tra Simone Inzaghi e Thiago Motta appare più come un duello tra Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli. Campionato, Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. L’infinita stagione di nerazzurri e bianconeri li porrà di fronte sul rettangolo verde ‘potenzialmente’ infinite volte. La competizione sarà, però, ancora più acerrima in sede di mercato. E su un obiettivo comune in particolare: Jonathan David. Il centravanti del Lille è un prospetto ambito da Inter e Juventus. Entrambe hanno mosso i primi passi in questo senso.

Doppio schiaffo a Inter e Juve: costa troppo

Il boccone è di quelli prelibati. Jonathan David, classe 2000, talento cristallino a stelle e strisce, di nazionalità canadese con la rara capacità di andare in rete. A giugno scadrà il suo legame con il Lille e potrà accordarsi con il miglior offerente…per sé.

Vero che si potranno acquisire le sue ormai celeberrime prestazioni, per informazioni più dettagliate rivolgersi all’Atletico Madrid, a parametro zero, ma è anche vero che l’attaccante canadese rappresenta un obiettivo concreto soltanto per un manipolo di club se verranno confermate le indiscrezioni lanciate da elgoldigital.com. Secondo quanto risulta al media spagnolo Jonathan David, proprio per il fatto di poter rappresentare un’occasione unica ed essere acquistato a parametro zero, ha intenzione di chiedere al suo nuovo club un ingaggio che potrebbe oscillare tra i 12 ed i 14 milioni di euro netti annui. Per Inter e Juventus, a quel punto, sarebbe notte fonda.

Ed allora è meglio pensare alla sfida di San Siro di domenica pomeriggio.