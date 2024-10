Fiorentina-Roma, UFFICIALE: recupero lampo

Per la gara di questa sera tra la Fiorentina di Palladino e la Roma di Juric bisogna registrare un recupero lampo ufficiale.

La Roma, dopo aver perso contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha saputo ottenere il suo primo successo stagionale in Europa League. Giovedì scorso, infatti, i giallorossi hanno sconfitto allo Stadio Olimpico la Dinamo Kiev con il rigore realizzato nel primo tempo dal centtravanti Artem Dovbyk.

Archiviato il match di Europa League, dunque, la Roma è attesa dalla sfida di questa sera contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il team capitolino, considerando il distacco attuale di sei punti dal quarto posto, deve assolutamente battere il team viola per evitare di perdere ulteriore terreno.

In caso di mancato successo, soprattutto se dovesse arrivare una sconfitta, lo stesso Ivan Juric potrebbe essere già esonerato. In attesa del fischio d’inizio, dunque, bisogna registrare un recupero lampo proprio per la gara di questa sera tra la Fiorentina e la Roma.

Fiorentina-Roma, Raffaele Palladino ha convocato Moise Kean: le ultime

Raffaele Palladino, infatti, avrà a disposizione per il match contro i capitolini il suo attaccante titolare: Moise Kean. Quest’ultimo, infatti, è nella lista dei convocati per la sfida contro la Roma di questa sera dell’Artemio Franchi.

Moise Kean, dunque, ha recuperato dal dolore alla caviglia riportato durante il match di domenica scorsa contro il Lecce. Questa è un’ottima notizia per Raffaele Palladino, considerando anche l’assenza di Gudmundsson.