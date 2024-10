Pre contratto pronto e addio Roma: Mourinho chiude subito l’affare

L’irruzione a sorpresa del Fenerbahçe potrebbe rimescolare definitivamente le carte in tavola. Non solo Dybala: ecco l’offerta sul piatto

Ultima spiaggia. Nonostante la (risicata) vittoria ottenuta contro la Dinamo Kiev in Europa League, Ivan Juric sa di giocarsi molto probabilmente la sua permanenza sulla panchina della Roma. In caso di risultato negativo, infatti, l’ennesimo ribaltone della guida tecnica non è affatto da escludere. Ecco perché l’ex allenatore del Torino non cambierà molto rispetto alle ultime uscite, facendo leva sul fattore continuità.

Oltre a puntualizzare sui motivi del mancato impiego di Hummels, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina, Juric si è soffermato a parlare anche di Nicola Zalewski. L’esterno polacco – elogiato dal suo allenatore per la capacità di allargare il gioco e di provare dribbling – in realtà è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per le ultime prestazioni tutt’altro che scintillanti. In particolare, l’errore che ha contribuito ad innescare suo malgrado il contropiede da cui è nata la rete di Lautaro Martinez ha calamitato non poche polemiche. D’altronde il futuro di Zalewski alla Roma – allo stato attuale della situazione – si presenta ancora come un rebus tutto da sciogliere. I colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe stringe i tempi per Zalewski

Non ancora approfondito in tutti i suoi aspetti, il discorso riguardante l’eventuale rinnovo del contratto dell’esterno sta facendo registrare una sintomatica fase di stallo. Dopo aver rifiutato l’opzione Psv Eindhoven, nelle scorse settimane Zalewski ha rispedito al mittente anche la proposta del Galatasaray. In vista della prossima sessione invernale di calciomercato, però, il pressing dalla Turchia dovrebbe riproporsi in modo Ancora più concreto.

A riferirlo è Fotospor, che spiega come il Fenerbahçe di Mourinho abbia tutto l’interesse a far saltare il banco con un’offerta lampo. Già sulle tracce di Paulo Dybala, il club turco sarebbe entrato nell’ordine di idee di convincere Zalewski con un’offerta contrattuale importante. Una sorta di pre accordo che, ‘strappato’ nel mercato di gennaio, metterebbe il club di Istanbul nelle condizioni di definire in estate la trattativa per Zalewski, quando questi si svincolerebbe dalla Roma in caso di mancato rinnovo. Oltre alla compagine di Mourinho, però, occhio anche al Besiktas, che sta continuando a monitorare la situazione per capire eventuali margini di manovra. Il mosaico, insomma, è ancora tutto da comporre: staremo a vedere cosa succederà.