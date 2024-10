Procedimento disciplinare prima di Fiorentina-Roma: avviso già recapitato

Procedimento disciplinare. E’ arrivato a poche ore dall’inizio della gara del Franchi che vedrà di fronte Fiorentina e Roma.

La Roma di Ivan Juric ritorna in campo. La formazione giallorossa è attesa all’ennesima prova di appello in questa tribolata stagione. La vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev ha bisogno di un’immediata conferma.

Il campo di Firenze e la Fiorentina di Raffaele Palladino non rappresentano il teatro, e l’avversario, più facili da affrontare in questo momento. Il nuovo corso della Viola, inaugurato la scorsa estate con l’approdo a Firenze dell’ex tecnico del Monza, sta procedendo bene. La Fiorentina, così come la Roma, punta in alto. Per entrambe il complicato obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è comunque un obiettivo e tale rimarrà fino a prova contraria. Per questo la sfida di questa sera assume una doppia valenza. Per entrambe le formazioni.

Procedimento disciplinare: Fiorentina sotto scacco

Fiorentina e Roma giungono entrambe alla sfida dopo un impegno europeo infrasettimanale. Entrambe hanno ottenuto bottino pieno ma per la Fiorentina la vittoria in Svizzera ha comportato anche qualche ‘conseguenza’.

Dopo gli incresciosi avvenimenti accaduti a San Gallo nella serata di giovedì dove assoluti protagonisti, in negativo, sono stati i tifosi della Fiorentina, la UEFA ha informato la società di Rocco Commisso di aver aperto un procedimento disciplinare, come ci informa tuttomercatoweb.com. Possibili conseguenze per la società viola potrebbero essere rappresentate da una multa pecuniaria così come da un divieto per una, o più trasferte, per i suoi tifosi. A seguito della decisione del massimo organismo calcistico europeo il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi auguro che fatti del genere non si verifichino ancora e, con questo auspicio, scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma“.

Auspicio quanto mai condivisibile che deve necessariamente, ed obbligatoriamente, estendersi in tutti gli stadi. Italiani e non.