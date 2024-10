Totti torna davvero: l’annuncio ufficiale ribalta la Serie A

La Roma giocherà questa sera contro la Fiorentina, ma prima ci sono delle novità importanti che riguardano Francesco Totti.

Dopo aver battuto giovedì scorso allo Stadio Olimpico in Europa League la Dinamo Kiev, la Roma di Ivan Juric è attesa da un match di campionato che potrebbe dire molto sul prosieguo della sua stagione. I giallorossi, infatti, giocheranno questa sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Questa gara, di fatto, è così importante che lo stesso Ivan Juric rischierebbe il posto in caso di mancato successo, soprattutto se dovesse arrivare un ko. La Roma, attualmente decima e con sei punti di svantaggio, non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno dal quarto porto.

Tuttavia, questi giorni in casa giallorossa sono stati contraddistinti anche da Francesco Totti. Sull’ex capitano della Roma sono circolate tante voci di un suo clamoroso ritorno al calcio giocato. Lo stesso campione del Mondo si è soffermato su queste indiscrezioni.

Francesco Totti sul suo ritorno al calcio giocato: “Non è uno scherzo”

Francesco Totti , durante la tappa di Miami dell’EA World Legends Padel Tour, ha infatti risposto così ad alcune domande del giornalista ‘Alessandro Alciato‘: “Mi vedrete prima in campo alle finali del World Legends Padel Tour o in Serie A? Domanda difficile. Posso dire che faccio in tempo a fare le finali di Padel, visto che sono a fine novembre. Due mesi di allenamento ci vogliono. Ritorno in Serie A non era un scherzo? No, non è assolutamente uno scherzo”.

La leggenda della Roma ha poi concluso il suo intervento: “Ci sono due squadre. Dobbiamo vedere cosa mi dice la testa, ma soprattutto il fisico. Vediamo come reagisce. La testa già conosce la risposta. Chissà il prossimo anno cosa ci può riservare”.