Addio Dybala e firma bianconera: data già segnata

Addio Dybala e firma bianconera, strada segnata e incontro in programma: le ultime di calciomercato in casa Roma.

La Roma sta attraversando un periodo complicato sotto la guida di Ivan Juric, che dopo una serie di risultati negativi, incluso il pesante 5-1 subito dalla Fiorentina, è in bilico. I tifosi sono sempre più critici, esprimendo il loro malcontento e avanzando richieste di cambiamenti significativi.

In un clima di incertezze, sono tante le voci e le preoccupazioni per possibili ripercussioni su una panchina a dir poco vacillante e un futuro nel quale è difficile scrutare con grande chiarezza. Oltre alla questione allenatore, sono tanti gli scenari aperti, con possibili ripercussioni anche su quei giocatori che, un tempo centrali, appaiono ora ben lungi dallo stato di condizione e resa di un tempo. Pleonastica la citazione di nomi come Cristante, Mancini o Pellegrini, mentre qualche disambiguazione a parte merita Paulo Dybala.

Addio Dybala a gennaio, il Besiktas fa sul serio

In particolar modo, l’argentino, a pochi mesi di distanza da quel rifiuto all’Arabia che aveva generato non poca gioia tra le fila di una piazza che si appresta a salutarlo con grande tristezza, continua ad essere oggetto di grandi attenzioni di mercato, anche alla luce di una scadenza contrattuale sempre più vicina.

Diverse squadre internazionali hanno messo gli occhi proprio su Dybala. A fare un punto della situazione è il portale turco Haber7, che ricorda come Besiktaş e Galatasaray stanno monitorando la situazione del contratto dell’attaccante argentino, che scade a fine stagione. Dopo il derby di campionato, i dirigenti del Besiktaş sono attesi in Italia per avviare colloqui preliminari con la Roma e valutare un possibile trasferimento già a gennaio. Il Galatasaray, tuttavia, non ha intenzione di rimanere a guardare, poiché considera Dybala una potenziale aggiunta chiave per incrementare il proprio potenziale offensivo.

In Turchia, infatti, l’interesse per Dybala si inserisce in un contesto di mercato aggressivo: il Besiktas ha già attratto diversi giocatori di alto profilo e vede in Dybala l’opportunità di rafforzare ulteriormente una rosa competitiva, a fianco di campioni come Rafa Silva e Joao Mario. Con la sua esperienza internazionale e le sue abilità tecniche, Dybala è visto come un elemento in grado di portare un salto di qualità alla squadra. Lo confermano anche le recenti dichiarazioni del vicepresidente, dettosi intenzionato ad apportare grandi e qualitative modifiche alla squadra.