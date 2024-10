Bove, che frecciata dopo Fiorentina-Roma: l’ha scritto davvero

A margine del match contro la sua squadra, l’ex giocatore giallorosso si è fatto vivo sui social: il commento ha spiazzato tutti

Che fosse stata una cessione poco opportuna, lo avevano capito in molti. Che l’operazione di mercato che sul momento ha fruttato alle casse giallorosse 1,5 milioni di euro per il prestito – e che potrebbe facilmente portarne altri 10,5 in caso di 60% di presenze del giocatore con la maglia viola – fosse stata affrettata, aleggiava sinistramente nell’aria.

Al primo incrocio contro la sua ex squadra, il club del suo cuore, quello che aveva degnamente rappresentato in campo negli anni scorsi, l’errore è apparso in tutta la sua evidenza. Con immenso dolore per tutti i tifosi romanisti.

Non ci ha messo molto, Edoardo Bove, per consumare la sua silenziosa vendetta. Nell’àmbito di una partita che ha visto la Fiorentina seppellire di gol la malcapitata formazione giallorossa, il centrocampista è stato uno dei grandi protagonisti. Un rigore procurato, un assist ed un gol sono stati i segni indelebili, i graffi, lasciati dal classe 2002 sulle rovine della sua ex squadra.

Lanciato con successo in prima squadra da José Mourinho, che spesso e volentieri gli ha affidato una maglia da titolare, il romano non ha trovato molto spazio nella gestione De Rossi. Fino ad arrivare alla decisione, su volere del tecnico, di procedere col prestito condizionato al club toscano. Ma siamo veramente certi che la decisione finale su Bove l’abbia presa il poi esonerato DDR? Scorrendo il profilo Instagram del prodotto delle Giovanili giallorosse emerge un particolare che lascia pensare.

Bove sui social: il commento che spiazza

Il giocatore, subito dopo la goleada del ‘Franchi’, si sarebbe in realtà limitato ad un comprensibile ‘Qui e ora 💜 Il gol 4 della serata, al 52’. Il cerchio della vita’, per sottolineare come abbia voltato pagina dopo la fine dell’esperienza romana che durava, considerando anche le prime categorie giovanili, dal 2012.

Tra i commenti al post di Bove, non è sfuggito all’occhio attento dei tifosi quello di Diego Tavano, l’agente del calciatore, rappresentato dalla BSM.

“Adrena-Lina 🫢”, il commento del procuratore, che con un abile gioco di parole ha così esaltato la prestazione del suo assistito, lanciando quella che appare proprio una sorta di frecciata a Lina Souloukou, CEO del club di Trigoria al’epoca della scellerata operazione di mercato.

Mai ‘sospettata’ – almeno fino alla frase di Tavano – di aver avuto un ruolo nella partenza del giocatore (al massimo era stata colpevolizzata per non esser stata d’accordo sul triennale fatto firmare dai Friedkin a De Rossi), la manager greca viene ora tirata in ballo su Bove dall’autorevole voce di chi ha vissuto in prima persona tutta la vicenda. Un’altra situazione poco chiara in quella che sta diventando un’autentica polveriera.