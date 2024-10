Caos Roma, sfuriata in TV: UFFICIALE, si è tirato fuori

Caos Roma, UFFICIALE: la sfuriata in TV ha il sapore di un vero e proprio ‘addio’. Si è tirato fuori subito dopo la gara di Firenze.

La Roma esce a pezzi dalla pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, evidenziando una crisi profonda che va oltre il risultato del campo. Difesa in difficoltà, espulsioni e autogol: ogni aspetto del gioco appare allo sbando, mentre i tentativi offensivi sono risultati insufficienti per arginare la valanga viola.

Questa ennesima battuta d’arresto, sommata ai risultati negativi delle ultime settimane, riaccende i dubbi sulla guida di Juric e sulla direzione della società americana dei Friedkin, messa pubblicamente sotto accusa anche dall’ex stella del Milan, Zvone Boban. Intervenuto durante una trasmissione televisiva di Sky Sport, Boban ha espresso un duro attacco alla proprietà giallorossa per la gestione di due leggende romaniste, Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Roma, che sviolinata ai Friedkin: l’annuncio di Boban a Sky Sport

Secondo l’ex calciatore, i Friedkin non avrebbero rispettato il contributo che queste figure hanno dato alla Roma e ai valori romanisti, liquidandoli senza dare loro la possibilità di crescere in ruoli dirigenziali. “Trattare così De Rossi e Totti, vergognatevi!”, ha affermato Boban, puntando il dito contro l’approccio “super business” dei Friedkin, che a suo avviso hanno tralasciato l’importanza delle radici e della cultura sportiva della squadra.

Questa pesante sconfitta e le parole di Boban arrivano in un momento critico per la Roma, ormai in evidente crisi di risultati e in una posizione di classifica ben lontana da quella sperata a inizio stagione. I tifosi, già delusi, ora si trovano di fronte a una dirigenza sempre più criticata anche dagli addetti ai lavori, che richiedono un rispetto maggiore per la storia e le icone del club.

Una presa di posizione importante, da non trascurare anche nell’ottica di un vero e proprio allontanamento, se ancora ce ne fosse bisogno, da possibili accostamenti al club giallorosso, dopo le voci della scorsa estate che avevano visto anche l’ex Milan tra i possibili candidati per posizioni dirigenziali in quel di Trigoria.