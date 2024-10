Dall’esonero di Juric al ritorno di De Rossi: sale Mancini

Dall’esonero di Juric al ritorno di De Rossi: in casa Roma sono ore di riflessione. E in questo momento sale Roberto Mancini. La situazione

Sono ore calde, oseremmo dire frenetiche in casa Roma. Dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina ci si aspettava sicuramente una presa di posizione della società sul futuro di Ivan Juric che, al momento, non è arrivata.

Anzi sì: per ora dentro Trigoria si naviga a vista, con il tecnico croato che almeno stando a quelle che sono le notizie che arrivano dovrebbe rimanere, almeno, fino alla gara di giovedì sera contro il Torino. Poi si vedrà, saranno i risultati a decidere il da farsi e soprattutto saranno i risultati che faranno prendere una decisione ai Friedkin. Certo, continuare con Juric non sembra proprio essere il massimo, tant’è che secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, sta salendo forte la candidatura che porta a Roberto Mancini.

Dall’esonero di Juric al ritorno di De Rossi: sale Roberto Mancini

Sì, il tecnico che da poco ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita sta salendo in quelle che sono le idee dei Friedkin. Molti vorrebbero il ritorno di Daniele De Rossi, che soprattutto è sotto contratto e quindi non potrebbe rifiutare, nel caso, la chiamata (a meno che non si trovi un accordo per la rescissione) ma al momento rimane in piedi la pista, ed è anche calda, che porta all’ex commissario tecnico della nazionale italiana.

Una notizia, anche questa, anticipata un paio di giorni fa da noi di Asromalive.it: Mancini è sicuramente nella lista dei Friedkin e la situazione potrebbe prendere questa piega. Al momento, come detto, non ci sono stati scossoni, ma non sono esclusi ovviamente nei prossimi giorni. E comunque il ritorno di De Rossi, anche per via di quel comunicato nel momento dell’esonero, ci appare davvero difficile.