Nuovo casino dopo Bologna-Milan: altra partita rinviata

Nuovo casino dopo Bologna-Milan: un’altra partita rinviata e il calendario diventa qualcosa di incredibile. Ecco quello che sta succedendo

Le polemica prima e dopo Bologna-Milan non si sono ancora placate. La decisione del sindaco di Bologna di rinviare il match per motivi di ordine pubblico non è andata giù a nessuno. Si è provato fino alla fine di giocarla, ma non c’è stato verso. E ora la prima data utile si aggira intorno a febbraio. E ovviamente il campionato potrebbe subire degli scossoni.

Siamo certi che se ne riparlerà per molto tempo ancora. Ma la sfida che non si è giocata sabato non è l’unica, a quanto pare, che potrebbe essere rinviata. Secondo le informazioni che sono state riportate, infatti, dal portale tifocosenza.it, c’è un altro match professionistico a forte rischio. E andiamo a vedere quale e soprattutto perché.

Nuovo casino dopo Bologna-Milan: verso il rinvio Cosenza-Salernitana

“Un tavolo tecnico si terrà in Prefettura per discutere un possibile posticipo della partita tra Cosenza e Salernitana , attualmente in programma per sabato 2 novembre alle 17:15. Convocato dal prefetto Padovano, l’incontro mira a valutare lo spostamento della gara a domenica, su richiesta avanzata dalla Questura di Cosenza all’Osservatorio nazionale del Viminale. La coincidenza con la commemorazione dei defunti e altre criticità logistiche hanno motivato la richiesta di posticipo per garantire una gestione ottimale della sicurezza e della viabilità cittadina”.

“La situazione è ulteriormente complicata – si legge ancora sul sito citato prima – dall’indisponibilità dell’area mercatale di Rende, sede abituale di prefiltraggio delle tifoserie ospiti, attualmente occupata per l’Oktoberfest fino a domenica”. Insomma, una situazione che mette a rischio l’ordine pubblico perché non ci sarebbero spazi sufficienti per poter accogliere i tifosi della Salernitana. E questo ovviamente è un problema che potrebbe far slittare il match in questione. Per la Serie B, ovviamente, non è un enorme problema. Non ci sono coppe da giocare. Ma i tifosi rimangono sempre in balio di altre situazioni. E questo sì, un problema potrebbe essere.