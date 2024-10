Allenatore top rifiutato dai Friedkin: bufera Roma

Per la Roma dei Friedkin, prima del match contro il Torino, bisogna registrare ancora delle forti critiche per aver preso una scelta spiazzante.

La Roma di Ivan Juric, di fatto, ha avuto un crollo domenica scorsa all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Oltre al 5-1 subito dagli uomini di Raffaele Palladino, infatti, i giallorossi hanno mostrato un atteggiamento davvero arrendevole.

In molti pensavano ad un esonero di Ivan Juric dopo questo tremendo ko rimediato contro la Fiorentina, ma i Friedkin al momento non hanno preso nessuna decisione sul futuro del tecnico croato. Quest’ultimo, al netto di possibili novità, dovrebbe sedersi sulla panchina giallorossa anche nel match di giovedì prossimo proprio contro la sua ex squadra: il Torino.

Tuttavia, al netto del risultato finale del match contro i granata di Paolo Vanoli, quello che filtra è che l’esperienza di Ivan Juric come allenatore della Roma sia giunta già al capolinea. Ma prima di ricevere ulteriori notizie sul futuro del tecnico croato, di fatto, bisogna registrare un retroscena che riguarda Thomas Tuchel.

Tuchel era stato offerto alla Roma dopo l’esonero di De Rossi

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo l’esonero di Daniele De Rossi, alla Roma era stato offerto proprio il tecnico tedesco. I Friedkin, però, hanno preferito giocarsi la carta del ‘traghettatore’, visto che poi Ivan Juric ha firmato fino al prossimo 30 giugno.

Thomas Tuchel, come sanno tutti, è stato poi scelto dalla Federazione inglese per diventare il nuovo ct della Nazionale dei ‘Tre leoni’. La Roma, nel frattempo, sta preparando la sfida di giovedì prossimo contro il Torino che, di fatto, rappresenta un appuntamento per l’intera stagione della squadra giallorossa.