Assenza UFFICIALE: salterà la partita contro la Roma

Assenza UFFICIALE. La decima giornata di campionato propone una sfida che potrebbe comportare conseguenze per la Roma di Ivan Juric. Forse.

La decima giornata fa entrare nella seconda metà del girone di andata il campionato di Serie A. E pronti via propone la sfida tra il Lecce ed il Verona.

Un primo tempo che ha alternato momenti di stanca a fiammate improvvise. Al gioiellino salentino, Dorgu, sono state annullate, giustamente, due reti. Ma è ‘un’altra’ la notizia che potrebbe interessare ‘un’altra’ formazione giallorossa: la Roma. A rompere l’equilibrio, almeno dal punto di vista numerico, è stata l’espulsione del difensore belga del Verona, Jackson Tchatchoua. Assenza pesante per gli scaligeri sia per la gara in corso e, soprattutto, per quella che verrà, contro la Roma.