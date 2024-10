Calciomercato Roma, addio Chiesa: annuncio del Liverpool

Calciomercato Roma, addio Chiesa: l’impatto con il campionato inglese del giocatore ex Juventus non è stato dei migliori. Annuncio ufficiale di Slot in conferenza

Ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto, Federico Chiesa negli ultimi giorni di calciomercato ha lasciato la Juventus per andare in Premier League, al Liverpool. L’unico colpo importante che i Reds, nel corso dell’estate passata, hanno piazzato sul mercato.

Dopo l’addio di Klopp, che ha lasciato il testimone ad Arne Slot, nessuno si aspettava una partenza così importante della formazione rossa del Merseyside: eppure, l’olandese, sta dimostrando senza stravolgere più di tanto i meccanismi degli anni scorsi, di essere un tecnico assai preparato. Per il momento, però, in una cosa non è riuscito: far integrare Chiesa nella sua squadra nonostante ormai sia passato un po’ di tempo dall’inserimento. Certo, dal proprio canto l’ex Juve non è che lo stia aiutando più di tanto: come spesso è successo nel corso delle passate stagioni è ai box con una certa continuità. Anche per tale motivo si è parlato di un suo ritorno in Italia, in prestito, nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Roma, le parole di Slot in conferenza

Queste informazioni però, trapelate anche nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, non sembrano veritiere più di tanto, stando almeno a quelle che sono state le dichiarazioni di Arne Slot in conferenza stampa in vista della Carabao Cup.

“Non mi è passato per la mente” ha detto categorico Slot a specifica domanda su un possibile prestito di Chiesa tra un paio di mesi. “Il primo obiettivo è metterlo in forma. Ha saltato la pre-stagione e andare in un campionato ad alta intensità, dopo questo, è difficile per tutti i giocatori” ha continuato. Quindi niente addio, categorico. Chiesa verrà aspettato.