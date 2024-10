Juventus, 40 milioni e problema risolto: scaricato dal PSG

In casa Juve, in attesa del match di domani contro il Parma, bisogna segnalare delle novità importanti di calciomercato.

La Juventus di Thiago Motta, dopo il subito in Champions League contro i tedeschi dello Stoccarda , è riuscita a strappare domenica sera un importantissimo pareggio contro l’Inter. I bianconeri, infatti, perdevano per 4-2, ma poi con la doppietta di Yildiz hanno riportato in parità un match che sembrava ormai perso.

Questo pareggio contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, potrebbe dire molto per il prosieguo della stagione della Juve. Quest’ultima, di fatto, esce sicuramente rafforzata dalla rimonta di domenica sera, visto che ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia nel ribaltare partite che sembrano già indirizzate ( vedi la trasferta di Champions League contro il Lipsia).

Archiviato il derby d’Italia contro l’Inter, di fatto, la Juventus è attesa dal match di domani sera dell’Allianz Stadium contro il Parma dell’ex bianconero Fabio Pecchia. Tuttavia, in attesa del match contro il team emiliano, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato, la Juve potrebbe fiondarsi su Kolo Muani del PSG: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘L’Equipe’, infatti, il PSG starebbe pensando di vendere Kolo Muani per una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Questa cifra, di fatto, potrebbe tentare sia la Juve che il Borussia Dortmund, squadre già accostate al centravanti francese.

Un possibile arrivo di Kolo Muani, ovviamente, risolverebbe una grossa grana di Thiago Motta, ovvero avere un’altra prima punta oltre a Vlahovic. Il serbo, considerando il lungo infortunio di Milik, è infatti l’unico attaccante centrale della Juventus. Con l’acquisto del calciatore francese, dunque, l’ex allenatore del Bologna potrebbe avere a disposizione un duo d’attacco davvero invidiabile.

La Juve, quindi, è pronta a sfruttare la situazione ‘precaria’ di Kolo Muani al PSG. Luis Enrique, nonostante l’infortunio Goncalo Ramos, preferisce far giocare come prima punta dei falsi ‘nueve’ come Marco Asensio, Kang-in Lee e Dembelé che far scendere in campo l’ex Eintracht Francoforte.