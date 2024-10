Roma-Torino, altro recupero per Juric

Roma-Torino. Gara fondamentale per i giallorossi. Decisiva per il tecnico croato. Da Trigoria, però, arrivano buone nuove. Finalmente.

Il calcio e gli strani incroci con il destino. Ivan Juric non è mai entrato nel cuore del popolo romanista. La sua maggiore ‘colpa’ è di essere subentrato ad un tecnico amatissimo come Daniele De Rossi.

Il tecnico croato ha ottenuto ancora la fiducia della società giallorossa ma potrebbe essere proprio la sua ex squadra a decidere il suo futuro sulla panchina della Roma. La sfida dell’Olimpico contro i granata diventa quindi ‘la gara’ per la Roma ma soprattutto per il suo tecnico. Dal suo arrivo nella capitale Ivan Juric ha avuto poche occasioni per sorridere. Un po’ per demeriti suoi, tanto per lo stato confusionale di un intero ambiente. Firenze ha costituito una tappa nefasta in questa orribile fase iniziale di stagione della Roma.

Il Torino rappresenta, un po’ per tutti, l’ultima spiaggia.

Roma-Torino: finalmente delle buone notizie

Ivan Juric non sa nemmeno più quale volto abbiano le buone notizie. Forse, però, vi sono i segnali di una ‘lieve’ inversione di tendenza.

Da Trigoria, una volta tanto, e dopo tanto tempo, filtrano buone nuove. Quasi un presagio di un cambio del vento. Nell’ultimo allenamento, infatti, il tecnico croato ha potuto finalmente abbozzare un sorriso. Stephan El Shaarawy è abile ed arruolato per il Torino. Il problema al polpaccio patito nella sfida contro il Monza può considerarsi uno sgradevole ricordo. L’esterno azzurro si unisce agli altri due importanti recuperi quali quelli di Gianluca Mancini e Matias Soulé. Un raggio di sole propizio sembra essere spuntato tra le nuvole nere che si sono addensate su Trigoria nelle ultime settimane. A questo punto non resta che conquistare i tre punti contro l’ostica formazione guidata da Paolo Vanoli.

Ivan Juric ed il Torino. E chissà che non sia proprio la sua ex squadra a rilanciare il suo futuro sulla panchina della Roma.