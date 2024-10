Rottura e addio Leao: hanno messo nero su bianco

Rottura e addio Leao. Aria pesante a Milanello. La dirigenza del Milan non ha gradito il rinvio della gara contro il Bologna. Ma il problema più grande è il fuoriclasse portoghese.

‘Questa partita non s’ha da fare‘ e così Bologna-Milan si recupererà nel 2025. La dirigenza rossonera non ha preso bene questa decisione. Occorre, però, fare buon viso a cattivo gioco e tirare avanti anche perché, dalle parti di Milanello, i problemi sembrano non mancare mai.

E se Bologna è ancora un rospo difficile da ingoiare, occorre pensare alla sfida che attende i rossoneri. La più ostica. Contro la prima in classifica. Dopo il 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus, la Scala del calcio è pronta ad indossare nuovamente il vestito delle grandi occasioni. Arriva infatti il Napoli di Antonio Conte, tecnico che la curva rossonera ha invocato invano durante l’estate scorsa. Per preparare al meglio la difficile sfida contro i partenopei Paulo Fonseca sta studiando soluzioni…estreme.

Rottura e addio Leao. Fonseca ha deciso

Una gara da vincere contro il peggior avversario possibile. Il Napoli di Conte è già espressione pura del carattere del tecnico salentino. In poche settimane l’ex Juve ed Inter ha messo a posto una squadra disastrata.

Ed il campionato, Inter e Juventus soprattutto, si aspettano un regalo da parte dei rossoneri: fermare la corazzata partenopea. E Fonseca sta studiando un Milan con diverse possibili, probabili novità. Il tecnico portoghese sta pensando di varare un attacco che veda insieme Chukwueze, Pulisic e Okafor dietro a Morata. Soluzione che vedrebbe la ‘collocazione’ diretta di Rafa Leao in panchina.

La sfida contro il Napoli potrebbe pertanto portare ad una nuova esclusione del campione portoghese dopo la panchina contro l’Udinese. Una situazione che sta diventando tesa e che riguarda direttamente i rapporti tra i due portoghesi rossoneri. Ma Rafa Leao potrebbe davvero lasciare il Milan al termine di questa stagione? Sisal.it ha detto la sua a tal proposito.

L’addio del fuoriclasse portoghese del Milan è, attualmente, quotato a 7.50. Quota che potrebbe calare repentinamente qualora Fonseca continuasse ad escludere il suo connazionale.