Esonero prima di Verona-Roma: countdown attivato

La Roma giocherà domani sera contro il Torino, ma per il match di domenica prossima contro il Verona potrebbero esserci delle novità importanti.

Dopo la vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev, di fatto, nessuno in casa Roma si aspettava il tonfo degli uomini di Ivan Juric visto domenica sera all’Artemio Franchi. I giallorossi, infatti, sono stati travolti dalla Fiorentina di Raffaele Palladini con un netto e disarmante 5-1.

Oltre al risultato, però, quello che ha fatto più male ai tifosi della Roma è stato l’atteggiamento di totale arrendevolezza avuto dai giocatori della loro squadra del cuore. Un risultato del genere, ovviamente, ha portato con sé tantissime polemiche in casa giallorossa. Basti pensare che il destino dello stesso Ivan Juric è veramente appeso ad un filo.

Il tecnico croato, infatti, sarà quasi sicuramente esonerato se domani sera non dovesse arrivare una vittoria contro il suo ex Torino. Tuttavia, in attesa del match contro i granata di Paolo Vanoli, bisogna registrare un altro possibile esonero che, paradossalmente, riguarda anche la stessa Roma.

Verona-Roma, il club veneto potrebbe esonerare Zanetti prima della sfida con i giallorossi

Dopo la sconfitta di ieri del suo Verona rimediata al Via del Mare contro il Lecce, infatti, Paolo Zanetti rischia seriamente. La squadra veneta ha perso le ultime gare di campionato, tra cui la batosta per 6-1 presa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La dirigenza del team gialloblù, dunque, starebbe valutando altri profili di allenatori proprio in vista della gara contro la Roma di domenica dello Stadio Bentegodi.

Come riportato da ‘calciomercato.it’, di fatto, tra i possibili sostituti di Paolo Zanetti bisogna inserire i vari Ballardini, Semplici, Cioffi, Cannavaro ed Andreazzoli. Il match di domenica prossima tra Verona e Roma, vista la precaria posizione di Ivan Juric, potrebbe portare con sé la bellezza di due nuovi allenatori.