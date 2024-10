Nuovo allenatore Roma con l’algoritmo: i Friedkin aspettano venerdi

La Roma giocherà domani sera contro il Torino, ma prima ci sono delle novità importanti che riguardano gli stessi Friedkin.

Dopo la netta sconfitta subita domenica scorsa dalla Fiorentina di Raffaele Palladino, ovviamente, in casa Roma è scoppiato un vero e proprio putiferio. Basti pensare che la posizione di Ivan Juric sulla panchina giallorossa è veramente appesa ad un filo.

Il tecnico croato, infatti, sta guidando gli allenamenti della Roma di questi giorni in vista della sfida di domani sera dello Stadio Olimpico proprio contro la sua ex squadra, ovvero il Torino. In caso di un mancato successo contro la squadra guidata da Paolo Vanoli, di fatto, a Roma effettuerà il secondo cambio di panchina già a fine ottobre.

I giallorossi, di fatto, sono undicesimi in classifica con sei punti di svantaggio dal quarto posto ed un ko contro il Torino peggiorerebbe ancora di più la situazione. Nel frattempo, proprio sul possibile cambio allenatore in casa Roma bisogna registrare delle novità che riguardano anche ‘l’algoritmo‘.

Roma, i Friedkin a Los Angeles: la città dove c’è la sede della Retexo

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i Friedkin sono al momento a Los Angeles, ovvero la città dove ha sede la Retexo. Quest’ultima, di fatto, è la società Charles Gould, cioè l’uomo degli algoritmi che ha ‘consigliato’ agli attuali proprietari della Roma gli ingaggi di Tiago Pinto e Florent Ghisolfi.

I Friedkin, dunque, potrebbero essere a Los Angeles anche per cercare di capire chi dovrà guidare la Roma, visto che Ivan Juric sembra essere destinato a salutare. I dirigenti statunitensi sarebbero intenzionati di non optare i nomi usciti in questi giorni: dal ritorno di De Rossi, passando per i vari Ranieri e Mancini, a Terzic e Sarri. Il nome di ‘questo mister X‘ potrebbe arrivare già nella mattinata di venerdì, ovvero il giorno dopo della sfida con il Torino.