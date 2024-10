Nuovo caos dopo Bologna-Milan: UFFICIALE, partita rinviata

Nuovo caos dopo Bologna-Milan, UFFICIALE: la partita è stata rinviata per motivi di ordine pubblico. Adesso non ci sono più dubbi

Il rinvio di sabato scorso di Bologna-Milan, non voluto dai rossoneri che ieri sera contro il Napoli hanno giocato senza due giocatori importanti che non hanno potuto scontare la squalifica, ha messo nei guai la Lega di Serie A, che adesso dovrà trovare una data per il recupero. E non si parla prima di gennaio.

Una decisione criticata da tutti, anche perché si stava cercando la soluzione per giocare anche a porte chiuse o a campo neutro: ma il Bologna è rimasto della propria posizione quindi tutto è slittato. Ma non solo, adesso è arrivata anche un’altra ufficialità di un altro rinvio. Questa volta in Serie B.

Nuovo caos dopo Bologna-Milan, match ufficiale rinviato in B

Arriva l’ufficialità della Lega B: Cosenza-Salernitana si giocherà domenica 3 novembre alle ore 15 e non più sabato 2 novembre alle ore 17.15. La decisione è stata valutata da parte del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Cosenza, dopo che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rinviato la decisione al Casms. In queste ore è arrivato anche l’ok ufficiale della Serie B sulla questione, quindi si giocherà il giorno dopo.

Anche perché non scorre buon sangue tra i tifosi del Cosenza e quelli della Salernitana: infatti quelli che vorranno scendere in Calabra per il match dovranno essere in possesso della tessera del tifoso nel momento in cui hanno acquistato il biglietto. Insomma, una decisione arrivata a poche ore dal match, quindi con tutte le persone che avevano già organizzato il viaggio che dovranno rifare tutto.