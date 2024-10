Roma-Torino, dal caso Mancinie e Cristante all’esonero: la conferenza di Juric LIVE

A poco più di un giorno dalla delicata sfida con il Torino di Vanoli, Ivan Juric ha risposto ai vari dubbi nella conferenza stampa della vigilia

Ad Ivan Juric sembrerebbe restare una sola opzione per salvare il proprio ruolo all’interno dell‘Associazione Sportiva Roma: vincere.

Il mancato passaggio dei Friedkin nella capitale avrebbe confermato la temporanea permanenza dell’ex tecnico del Torino, il quale nella sera di Halloween dovrà affrontare proprio la sua ex squadra granata. L’unico esito possibile, come anche per il match contro il Verona che attende la Roma nel weekend, sono i tre punti.

Difatti ci risulta credibile rivedere Juric in panchina tra una settimana solo e soltanto nel caso in cui i giallorossi usciranno vittoriosi dai due confronti appena citati.

La clamorosa debacle con la Fiorentina ha irrimediabilmente gravato sull’umore della tifoseria, che in questo momento appare critica e poco comprensiva nei confronti di Juric, della società e dei calciatori. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino il tecnico croato ha affrontato le conseguenze mediatiche di un momento negativo, rispondendo ai vari temi caldi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

Le parole di Juric

In aggiornamento