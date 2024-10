Torna gratis alla Juve: hanno scelto il sostituto

Arriva una svolta per il mercato della Juventus e Thiago Motta può sorridere: un tassello che può tornare a Torino gratis

I bianconeri si stanno già muovendo per il mercato di gennaio e sperano di ottenere un rinforzo senza esborso economico. Il club in questione ha già trovato un sostituto e può liberarlo anche in prestito.

La Juventus sta cercando di dare uno sguardo al mercato per migliorare la propria rosa in vista di gennaio. Fino a questo momento molti dei nuovi acquisti non hanno del tutto convinto. Basti pensare ai problemi di Douglas Luiz, agli infortuni di Koopmeiners e Nico Gonzalez o alle difficoltà di Kalulu. Francisco Conceiçao è probabilmente il migliore, con una verve che si sta rivelando utilissima in chiave offensiva.

Manca qualcosa in avanti, visti gli ormai cronici acciacchi di Milik, ma anche dietro, dove la rottura del legamento crociato di Bremer deve portare ad un acquisto forzato. Non si può restare così fino a giugno, considerando i tantissimi impegni, anche in chiave europea (a cui aggiungere la Coppa del Mondo per club da disputare negli Stati Uniti a fine stagione). Per questo Giuntoli ha già messo nel mirino una vecchia conoscenza in casa bianconera, un difensore uscito troppo presto dalla rosa della Vecchia Signora.

La Juventus può riabbracciare Dragusin: il Tottenham lo libera in prestito a gennaio

A quanto sembra Dragusin potrebbe essere in uscita dal Tottenham, visto che Postecoglou è alla ricerca di un altro difensore. Un ex osservatore degli Spurs, Mick Brown, che ha mantenuto ottimi contatti con il suo ex club, ha rivelato a Football Insider che il tecnico australiano desidera avere una retroguardia più forte.

Cristian Romero e Micky van de Ven restano la coppia titolare anche in questo inizio di stagione, ma alle loro spalle sta mancando qualcosa. Radu Dragusin è la prima riserva, ma ha offerto prestazioni poco convincenti in diverse occasioni quando è stato chiamato a sostituire i titolari. Per questo vorrebbero darlo via, anche in prestito, per investire su un altro profilo di maggiore esperienza.

Il romeno è cresciuto nella Juventus, prima di consacrarsi con la maglia del Genoa e sarebbe ben lieto di tornare in Serie A. Non dovendo spendere dei soldi per il cartellino, Giuntoli è convinto di poter arrivare a dama, consegnando quel centrale di cui Motta ha bisogno, per rimpiazzare Gleison Bremer.