Serie A, il ritorno di Allegri: è già sul campo d’allenamento

Serie A, il ritorno di Allegri. Sembra che si stia davvero avvicinando il momento del grande ritorno su una panchina del tecnico livornese.

Le voci si fanno sempre più insistenti. E quando le voci riguardano un personaggio di prima fila intrigano più delle altre. Lo abbiamo lasciato in maniche di camicia e con la cravatta buttata chissà dove allo Stadio Olimpico.

Dopo essersela presa un po’ con tutti, avversari e presunti amici, ha preso in mano la Coppa Italia e l’ha fatta sua perché vinta contro tutto e tutti. Massimiliano Allegri è ora pronto a tornare in pista. Il suo anno sabbatico sta volgendo al termine. In primavera le società pianificano la stagione futura e nella prossima stagione calcistica il tecnico livornese tornerà protagonista. Ha voglia di ritornare a lottare per lo Scudetto o per qualche altro trofeo. Piaccia o non piaccia l’ex allenatore di Milan e Juventus difficilmente chiude una stagione con ‘zero tituli’.

Serie A, il ritorno di Allegri: si scalda per la prossima stagione

Che Massimiliano Allegri abbia voglia di rimettersi seduto su una prestigiosa panchina ce lo conferma anche il sito internet ufficiale del Parma che ci racconta della visita del tecnico ex Juve al Mutti Training Center.

Il tecnico livornese è stato accolto ed accompagnato dal CEO del Parma Federico Cherubini, altro ex della Juventus, ed ha assistito all’intera seduta della squadra guidata da Cristian Chivu. Il campo di allenamento, gli ordini da impartire tra sorrisi e rimproveri, la preparazione di una gara in tutti i suoi infiniti aspetti. Emozioni e sensazioni che il tecnico toscano vuole riprendere a provare. Il suo futuro sembra tingersi sempre più di giallorosso e con Gian Piero Gasperini, nonostante le smentite di Claudio Ranieri, è lotta aperta secondo le ultime notizie. Riprendere ad allenare calpestando la stessa erba che lo ha visto andar via per un anno. La stessa erba che lo ha visto andar via con una Coppa Italia in mano.

Perché Massimiliano Allegri vince quasi sempre.