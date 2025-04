Guardiola al posto di Ancelotti: la chiamata dell’ex

Guardiola al posto di Ancelotti. I grandi nomi della panchina agitano la primavera calcistica. Si prevedono grandi cambiamenti un po’ ovunque.

Un periodo difficile capita a tutti, anche ai migliori. Anche in questo il calcio non si differenzia dalla vita di tutti i giorni. Ed è così che anche la nazionale più titolata del mondo può attraversare una profonda crisi d’identità e di risultati.

Lo scorso 26 marzo è arrivata dal campo una sentenza inappellabile ma, al tempo stesso, inaccettabile per la storia della nazionale brasiliana. Nel ‘classico’ sudamericano tra Argentina e Brasile l’albiceleste ha travolto i verdeoro con un umiliante 4-1. Tutto sbagliato, tutto da rifare verrebbe da dire. Ripartire va bene, ma da chi? La nazionale brasiliana deve essere ricostruita ma prima di tutto deve ritrovare in sé il piacere di giocare al calcio. Questo l’ha resa unica, nelle numerose e prestigiose vittorie così come nell’altrettante numerose e cocenti sconfitte. Occorre una guida che sappia trasmettere nuovamente entusiasmo ai talentuosi brasiliani e ridare loro il piacere di accarezzare il pallone come solo sanno fare.

A tal proposito c’è un grande ex calciatore brasiliano che pare abbia un’idea ben precisa.

Guardiola al posto di Ancelotti. Lo ha scelto Ronaldo

Come ci informa todofichajes.com la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è alla ricerca del nuovo commissario tecnico dopo il licenziamento di Dorival Junior.

Ronaldo Nazário, ex attaccante del Barcellona e dell’Inter, ha individuato il nome giusto per la rinascita del suo Brasile: Pep Guardiola. La sua idea? La più vincente nazionale di calcio del mondo deve essere guidata dal più vincente tecnico del mondo. Una conoscenza ed una stima reciproca che risale ai tempi in cui l’attaccante brasiliano compagno di squadra del tecnico catalano. Pep Guardiola ha ancora un contratto in essere con il Manchester City ma le sirene provenienti da oltre oceano diventano sempre più insistenti.

La stagione dei Citizens è stata deludente e forse il peggio deve ancora arrivare. Il Manchester City è in attesa di una sentenza che potrebbe cambiare la sua storia. Un dettaglio non trascurabile che potrebbe obbligare Pep Guardiola a scegliere una nuova strada, inclusa quella che porta alla guida della nazionale più famosa del mondo. Sembra pertanto svanire l’ipotesi Carlo Ancelotti per la nazionale verdeoro. Per il tecnico emiliano sarà ancora Real Madrid o anche per lui vi sarà una nuova avventura? La Roma, di cui si era parlato per un certo periodo nei mesi scorsi, non sembra al momento una pista percorribile anche in caso di addio al Real Madrid e mancato approdo al Brasile. Ma col calciomercato, mai dire mai.