Italiano per Conte e ribaltone Allegri-Gasperini: terremoto in Serie A

Un intreccio incredibile di panchine alla fine di questa stagione. Italiano al posto di Conte e Gasperini-Allegri per la Roma. Cosa sta succedendo

Sarà un interessante giochino fin quando la Roma non dirà basta, annunciando quello che sarà il prossimo allenatore giallorosso che prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Fino ad allora, però, non mancheranno di certo le voci, le indiscrezioni, i contatti, e tutto quello che c’è dietro ad una notizia che sarà sicuramente importante e che vuoi o non vuoi impatterà sul futuro giallorosso. Non sono mancate nemmeno in queste ultime settimane le parole dell’attuale tecnico, Claudio Ranieri, che ha categoricamente smentito un fatto, vale a dire quello di Gasperini prossimo allenatore. Vero o meno? Bugia o verità? Solamente il tempo ci confermerò tutto questo, di certo c’è una cosa: secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da Repubblica, la pista che porta al Gasp, non è del tutto chiusa. Anzi.

Nuovo allenatore Roma: contatti con Allegri

“Il tecnico dell’Atalanta resta la prima scelta dei giallorossi” viene messo nero su bianco. Un segno evidente, forse, che le parole di Ranieri sono state una delle più classiche bugie bianche. Non sappiamo onestamente come andrà a finire questa storia, di certo la Roma non si lascerà in ogni caso trovare impreparata: sono stati avviati, infatti, sempre secondo la stessa fonte, dei colloqui con quello che potrebbe essere un Piano B.

Avviati i contatti con l’ex Juventus Massimiliano Allegri, un altro accostato con molta forza nel corso delle ultime settimane alla panchina della Roma. Il livornese, come sappiamo, è fermo dal maggio dello scorso anno quando Giuntoli, due giorni successivi alla vittoria della Coppa Italia, aveva deciso di cacciarlo per via di alcuni comportamenti che il club piemontese ha ritenuto sopra le righe. Insomma: un favorito che è Gasperini, uno che segue a ruota che è Allegri. E chissà che non possa spuntare anche un altro nome. Non ci stupiremmo qualora accadesse.

Infine, Repubblica, fa anche un altro quadro delle situazioni in panchina: qualora Conte dovesse lasciare il Napoli alla fine di questa stagione il favorito numero uno sarebbe Italiano. Anche loro due accostati alla Roma…