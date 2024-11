Calciomercato Roma, rottura definitiva: triplo affare sbloccato

Dopo la sofferta ma preziosissima vittoria ottenuta contro il Torino, la Roma si prepara al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Le voci di mercato, però, continuano a tenere banco

Al netto di una prestazione molto positiva, i segnali confortanti messi in luce dalla Roma nel corso della sfida contro il Torino dovranno essere replicati anche nelle prossime uscite stagionali. Lo sa bene Ivan Juric, il cui futuro continua ad essere strettamente collegato ai risultati che la sua squadra otterrà nel breve periodo. La sfida al ‘Bentegodi’ di Verona, sotto questo punto di vista, rappresenta un’altra tappa di cruciale importanza.

Ad ogni modo, la risposta che l’ex tecnico granata si auspicava è arrivata. Grazie a scelte importanti soprattutto a centrocampo, la squadra è sembrata guadagnare molto in termini di compattezza, corsa e agonismo. Tra i calciatori che continuano a non trovare spazio sotto la gestione Juric c’è invece Leandro Paredes. Il play maker argentino, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, continua ad essere al centro di un frenetico tourbillon di mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ipotesi di un addio prematuro di Paredes sembra configurarsi come un’ipotesi sempre più concreta con il passare delle ore. Non è un mistero l’interessamento del Boca Juniors che – non trascurando sondaggi esplorativi effettuati da alcune compagini di Mls – è il club maggiormente interessato all’acquisto del centrocampista argentino.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: Paredes non è l’unico, Boca Juniors show

A tal proposito, emergono ulteriori novità degne di nota. Secondo quanto riferito da elcrackdeportivo.com, i maggiori indiziati a vestire la maglia del Boca continuano ad essere Leandro Paredes e Lucas Torreira. Sebbene i contatti stiano proseguendo anche nelle ultime ore, tanti indizi lasciano supporre che alla fine il doppio colpo possa concretizzarsi nel corso dell’apertura della finestra estiva di calciomercato. Ma non è finita qui.

Il restyling con il quale Fernando Gago vuole letteralmente stravolgere la sua squadra in settori nevralgici dell’organico avrebbe portato gli Xeneizes ad individuare un’altra priorità di mercato: ci siamo riferendo ad Anibal Moreno, jolly polivalente che si sta mettendo in luce a suon di prestazioni interessanti. Nel caso in cui l’assalto a Moreno non dovesse concretizzarsi, però, Gago vorrebbe che la sua area tecnica virasse con decisione su Santiago Ascacibar dell’Estudiantes de La Plata. Il classe ’97 per le sue qualità sia in fase di non possesso che in quelle di possesso sarebbe infatti considerato un obiettivo concreto del Boca che, dunque, oltre ai già ‘noti’ Torreira e Paredes vorrebbe regalarsi un altro innesto importante. Restando in ottica Roma, staremo a vedere se si creeranno i presupposti per la cessione di Paredes già a gennaio o il tutto sarà posticipato in estate, vista la situazione contrattuale dell’argentino.