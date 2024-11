Cessione Roma, offerta UFFICIALE ai Friedkin: il comunicato

Arriva una svolta importante sul fronte societario in casa Roma: c’è un’offerta ufficiale recapitata ai Friedkin: a breve il responso

Al di là degli aspetti tecnici, con la situazione in bilico di Juric, in casa giallorossa si continua a parlare del futuro societario e della possibile cessione del pacchetto di maggioranza. In tal senso c’è da registrare una mossa ufficiale da parte di un acquirente.

La Roma sta vivendo un momento estremamente delicato, prima che tecnico societario. Da circa 40 giorni, dopo l’esonero di De Rossi, i Friedkin non si vedono dalle parti di Trigoria. I presidenti sono volati nuovamente negli Stati Uniti e stanno curando i loro altri interessi. Il business del gruppo non ruota solo attorno alla Roma e gli impegni sono tanti, anche di natura golfistica. L’acquisizione dell’Everton ha portato altra carne al fuoco in Texas e ora i giallorossi rischiano di scivolare in secondo piano.

Per questo da tempo si continua a parlare di una possibile cessione del pacchetto azionario. Una delle ipotesi più probabili e non smentite è che il passaggio possa riguardare una quota minoritaria, magari per avere un partner credibile per la costruzione dello stadio. I nomi di Al Thani e PIF sono usciti ormai da tempo, ma al di là di qualche rumors si parla solo di suggestioni. C’è invece un’altra ipotesi che torna a farsi viva prepotentemente.

Nuova offerta per i Friedkin: la risposta attesa a breve

I Friedkin non sono nuovi a rifiutare delle proposte per l’acquisizione dell’AS Roma. Come dichiarato in diversi comunicati, la loro intenzione è quella di rimanere ancora in sella, soprattutto nell’ottica della costruzione dello stadio. Più che le sirene arabe, però, alla porta di Trigoria ha bussato ancora una volta una vecchia conoscenza.

Raffaello Follieri è uscito allo scoperto in queste ore con una nuova offerta ufficiale recapitata ai Friedkin. Si tratta di un documento ufficiale, condiviso su Instagram, in cui viene certificato un impegno formale peer l’acquisizione della società giallorossa, con data di inoltro il 14 ottobre 2024.

I Friedkin hanno ricevuto in mail la proposta di Follieri, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe alzato la cifra dagli 800 milioni della scorsa estate ai 1.135 miliardi attuali. Il prezzo fissato dai Friedkin, sempre in modo informale, dovrebbe aggirarsi di poco sopra il miliardo di euro e quindi dovremmo essere vicini a quanto presentato da Follieri.

Vedremo se i Friedkin questa volta prenderanno maggiormente in considerazione la proposta, cosa non avvenuta la scorsa estate, quando il tutto fu smentito con un freddo comunicato.