Dalla Capitale alla Juve: ritorna in bianconero dopo quattro anni

Ecco le ultime in merito ad un potenziale acquisto della Juventus nel corso dei prossimi mesi, durante i quali Giuntoli dovrà consolidare la rivoluzione estiva

Gli equilibri della massima lega italiana sono stati violentemente ribaltati nel corso delle prime dieci giornate di campionato, durante le quali l’ex corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha prestato il fianco ad una serie di inaspettate lacune difensive, al contrario della nuova macchina da guerra pertenopea pilotata da Antonio Conte, in grado di impartire un severo 2-0 al Milan di Fonseca senza particolari sforzi.

In mezzo a tutto ciò ecco anche la Vecchia Signora di mister Motta, ancora in un frustrante limbo che continua a dividere gli appassionati, tra chi crede che da un momento all’altro i bianconeri potranno digerire definitivamente il calcio di Thiago Motta e chi, al contrario, sta iniziando a rivalutare le tanto discusse abitudini di Massimiliano Allegri.

Intanto dai vertici della Continassa Cristiano Giuntoli si sta muovendo con frenesia per tentare di rimediare alle persistenti lacune che la rivoluzione estiva non è riuscita a colmare.

Come ben noto ai sostenitori bianconeri, i due temi più caldi a Vinovo sono quelli relativi alla ricerca di un vice Vlahovic e di un degno sostituto di Gleison Brehemer (per ora sostituito con una plateale mediocrità dal collega Danilo). Tuttavia le impellenze appena citate non sono le uniche a sottrarre ore di sonno all’ex direttore sportivo del Napoli, come le ultime rivelazioni fanno ben intendere.

De Paul torna in Serie A: la Juve si fa avanti

Secondo quanto riportato da fichajes, oltre ai sondaggi per portare a Torino un degno sostituto di Kenan Yildiz, i vertici bianconeri starebbero riflettendo sulla possibilità di acquisire – in questo caso con meno urgenza, dunque nel corso della sessione estiva – il cartellino di Rodrigo De Paul, la cui esperienza all’Atletico Madrid sembra essere stata inquinata dal sorprendente numero di opzioni a disposizione del Cholo Simeone.

Il campione del mondo argentino non ha alcuna intenzione a soli 30 anni di vedersi relegato ad un ruolo di comprimario – anche e soprattutto considerando delle qualità fuori dal comune, sia in termini di dimestichezza con il pallone, che in quanto a creatività tattica -, il che potrebbe rendere la cornice piemontese particolarmente favorevole.