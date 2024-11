La Roma lo riporta in Italia: Ghisolfi rischia

Dopo la vittoria contro il Torino di ieri sera, in casa Roma ci sono delle novità che riguardano il futuro di Florent Ghisolfi.

Dopo essere stata travolta dalla Fiorentina di Raffaele Palladino, la Roma è riuscita ad ottenere un successo molto importante. Il gruppo agli ordini di Ivan Juric, infatti, ha battuto ieri sera allo Stadio Olimpico il Torino di Paolo Vanoli con il gol realizzato da Paulo Dybala nel corso della prima frazione di gara.

C’è da dire che la Roma, ovviamente, non ha risolto i suoi problemi, ma ha comunque fornito dei segnali di vita. Soprattutto nel corso del primo tempo, infatti, il team giallorosso ha cercato in tutti i modi di passare in vantaggio. Con questo successo, di fatto, i giocatori capitolini hanno salvato la panchina di Ivan Juric, almeno per il momento.

La posizione del tecnico croato, nonostante la vittoria contro il suo ex Torino, è ancora fortemente in bilico. Proprio per questo motivo, la gara di domenica contro il Verona assume un carattere veramente decisivo. Tuttavia, in attesa della gara di domenica contro il team di Paolo Zanetti, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità che arrivano da un calciomercato particolare, ovvero quello che riguarda i dirigenti sportivi.

Roma e Milan sul dirigente Andrea Berta: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘todofichajes.com’, dopo la bellezza di undici anni, Andrea Berta è infatti pronto a lasciare l’Atletico Madrid. Il contratto del direttore sportivo con i ‘Colchoneros’, di fatto, scadrà nel 2025 e per il momento non ci sarebbero margini per rinnovo contrattuale, visto che il rapporto con Diego Simeone non sarebbe più quello di un tempo.

Su Andrea Berta (ex di Parma e Genoa), dunque, si sarebbero fiondate due big del nostro campionato, ovvero il Milan e la Roma. Nel team meneghino, infatti, il lavoro di Furlani e Moncada non sta convincendo. Mentre per quanto riguarda il club giallorosso, Florent Ghisolfi può salutare tutti dopo neanche un anno dal suo arrivo nella Capitale.