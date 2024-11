Last minute Verona-Roma: problema muscolare e incubo nuovo stop

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Verona-Roma: gli ultimi aggiornamenti dall’infermeria in vista dell’attesa sfida del ‘Bentegodi’

Archiviato l’importante successo casalingo ottenuto contro il Torino, la Roma si proietta alla sfida del ‘Bentegodi’ in programma domenica alle 18 contro l’Hellas Verona con la volontà di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Sebbene con i granata la prestazione non sia affatto mancata, Dybala e compagni sono chiamati ad un ulteriore step di crescita grazie ai quali ridurre al minimo i cali di concentrazione e provare a risalire la classifica.

Nella tappa di avvicinamento a Verona-Roma, però, un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto dalla questione infortuni. Lo sa bene Juric che a causa delle numerose assenze – contro il Torino – è stato costretto a schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata nell’undici iniziale, soprattutto in attacco. In questa direzione si colloca anche l’ultimo forfait di Hermoso, che dovrebbe restare fermo ai box per una decina di giorno. Anche Zanetti, però, dovrà tener conto in maniera importante dai feedback dall’infermeria.

Come riporta gazzetta.it, infatti, restano ancora da valutare le condizioni di Okou, assente nella trasferta di Lecce a causa di un problema di natura muscolare. Sotto questo punto di vista, non è escluso che il tecnico degli scaligeri affronti la questione nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, in programma sabato alle 13. Saranno sicuramente indisponibili, invece, Cruz, Frese e Dawidowicz oltre agli squalificati Tchatchoua e Belahyane, espulsi nel corso della rocambolesca gara del ‘Via del Mare’ contro il Lecce.