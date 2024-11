L’epurazione è iniziata: Friedkin li caccia via

I Friedkin non vogliono aspettare oltre e sono pronti con una vera e propria epurazione, che inizierà a breve: molti sono pronti a partire

La proprietà americana non vuole tenere sul groppone del club dei profili che potrebbero non essere più utili. Al momento c’è un piano di ristrutturazione che passerà anche da alcuni tagli dolorosi per i tifosi e per l’ambiente.

Il modus operandi dei Friedkin è diventato chiaro a tutti nel giro di qualche tempo. I tifosi della Roma hanno imparato a conoscere i loro silenzi, le loro epurazioni, la privacy sopra tutto, i cambi dirigenziali all’ordine del giorno e anche i tanti soldi sperperati senza costrutto. Di tutto questo non sono ancora a conoscenza i supporter dell’Everton, freschi di acquisizione della propria società e bisognosi di risollevare le sorti di un club caduto troppo in basso.

Dopo aver messo piede sulla sponda blu del Merseyside, i Friedkin stanno cercando di capire come muoversi e vogliono valutare attentamente la rosa che hanno a disposizione. Secondo quanto riportato dall’autorevole fonte inglese di TEAMtalk, l’Everton dovrebbe finire ufficialmente in mano degli imprenditori americani entro la fine del 2024 (ancora il closing definitivo deve essere ratificato) e già sono cominciate le manovre di ristrutturazione dell’intera società.

I Friedkin valutano la squadra dell’Everton: non sono escluse partenze importanti

Secondo le fonti inglesi, il Friedkin Group starebbe per mettere in scena una vero e propria revisione completa della gestione operativa dei Toffees, simile a quanto fatto dal gruppo INEOS di Sir Jim Ratcliffe al Manchester United. Uno dei punti principali che i futuri nuovi proprietari dell’Everton prenderanno in considerazione è ovviamente la squadra. Molti giocatori al momento non sono così sicuri di poter proseguire la propria avventura a Liverpool.

Molti grandi interpreti hanno il contratto in scadenza a giugno e bisognerà capire se Dan Friedkin avrà intenzione di rinnovare gli accordi o decidere di perderli a zero, abbassando il monte ingaggi.

Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucoure, Michael Keane, Idrissa Gana Gueye, Joao Virginia, Ashley Young, Seamus Coleman e Asmir Begovic sono tutti in scadenza. Inoltre i vari Jack Harrison, Jesper Lindstrom, Orel Mangala e Armando Broja sono arrivati la scorsa estate in prestito a Goodison Park e bisognerà capire se verranno acquistati a titolo definitivo oppure no.

Insomma quello che si è vissuto a Roma si prepara ad essere attuato anche in casa Everton.