Mancini alla Roma, un numero 10 come allenatore: cifre UFFICIALI

Roberto Mancini sempre nel mirino della Roma: il tecnico marchigiano sarebbe il preferito dei Friedkin per prendere il posto di Ivan Juric

Nonostante la vittoria con il Torino, Juric resta ancora in bilico e a Verona sarà un’altra sfida decisiva per capire il suo futuro. Nel frattempo la proprietà americana sta provando a cambiare marcia con un nome che risolleverebbe l’umore della piazza.

Vittoria a parte il futuro di Juric resta in bilico. Contro il Torino il tecnico di Spalato ha allungato la sua permanenza sulla panchina della Roma, ma non ha modificato la considerazione che c’è nei suoi confronti da parte della proprietà. La sfida dell’Olimpico ha certificato che il gruppo squadra è ancora al fianco dell’allenatore, ma questo non basta per poter pensare ad un futuro a lunga scadenza insieme. Serve un’inversione di marcia, risollevare un ambiente mortificato da risultati e gestione scellerata, oltre al trattamento pessimo di una bandiera come Daniele De Rossi.

Questo i Friedkin lo sanno, nonostante facciano di tutto per mantenersi a distanza e sotto traccia stanno cercando di lavorare per salvare il salvabile. A Verona per Juric sarà un altro test decisivo per salvare la propria panchina. Una via crucis che però potrebbe avere presto una fine, con buona pace di tutti.

La quota di Mancini sulla panchina della Roma è come il suo storico numero: tutte le ipotesi per il suo futuro

La Roma sta provando a convincere un tecnico di spessore internazionale ad accettare questa sfida. Roberto Mancini è il preferito da tempo e anche uno di quello che è già stato contattato dai Friedkin (tramite intermediari). Al momento, dopo la rescissione del contratto con la federazione araba, non ci sono ancora i presupposti per arrivare alla firma. Motivi fiscali e di progettualità frenano l’accordo, ma qualcosa continua a muoversi. Mancini non potrebbe mai accettare un contratto a breve termine, fino al giugno 2025, ma avrebbe bisogno di un progetto a lunga scadenza (triennale).

Secondo quanto riportato dal sito della Snai, i bookmaker credono in un avvicendamento in panchina in casa Roma. Il problema è capire quando questo potrà avvenire. Le quote in questione parlano di una quota 10 come possibilità di vedere il tecnico jesino sulla panchina giallorossa in data 01/09/2025. Praticamente si gioca la possibilità di vederlo per l’inizio della prossima stagione. L’ipotesi più probabile secondo Snai è quella di un mancato impiego (nessuna panchina offerta a 1.40). Le secondo chance più gettonate sono Roma, Manchester City e una squadra della MLS (a 10), mentre un suo ritorno all’Inter si gioca a 15 volte la posta.