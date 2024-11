Roma, nuova maglia tra mito e realtà: reazione fulminea – FOTO

Giungono gustose indiscrezioni in merito ad uno dei temi più chiacchierati dai tifosi giallorossi tra le vie della città eterna

La sfida vinta con il Torino di mister Vanoli non basterà certamente a calmierare definitivamente le contestazioni della piazza giallorossa nei confronti della società, dell’allenatore e di alcuni specifici componenti della rosa, considerati oramai dannosi all’ambiente e al proseguo di un progetto scevro da dinamiche tossiche all’interno dello spogliatoio.

Tuttavia, come ben noto ad appassionati e tifosi, ‘vincere aiuta a vincere’ e la sensazione è che il tecnico croato avrà fino alla sosta per dimostrare di meritarsi la panchina giallorossa.

Ad appena qualche ora dal match con i piemontesi, i capitolini sono già al lavoro per l’imminente sfida con l’ostico Verona di Zanetti, a cui seguirà lo scontro europeo con l’USG e, infine, prima della sosta, il confronto con il Bologna di Italiano.

Un calendario tortuoso ma accessibile, che in caso di trionfo potrebbe permettere a Juric di affrontare da allenatore della Roma i tre proibitivi appuntamenti che attendono i giallorossi al ritorno dalla sosta (Napoli, Tottenham, Atalanta). Intanto giungono gustose indiscrezioni in merito ad alcune gustose novità del futuro giallorosso.

La seconda maglia della stagione 25/26 svelata: sarà ispirata a Giove

Nelle scorse settimane era giunta direttamente da Footy Headlines – noto portale in cui vengono frequentemente pubblicate puntuali indiscrezioni in merito ai kit di abbigliamento sportivo delle massime leghe europee e non solo – la conferma in merito all’inserimento dell’AS Roma nella selezione élite della produzione Adidas.

🧡🖤⚡ 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐬: Adidas AS Roma 25-26 Away Kit to Pay Tribute to Roman Myth Jupiter [thanks to @grhaer9]: https://t.co/sqGJCSUMz1 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 31, 2024

Un upgrade che permetterà al club capitolino di vendere nei propri negozi ufficiali le medesime versioni delle maglie utilizzate dai calciatori (sinora precluse alla produzione in serie), ma anche di usufruire di una serie di attenzioni particolari da parte dei designer Adidas.

Non è un caso che, nelle scorse ore, Footy Headlines abbia pubblicato delle nuove anticipazioni su una seconda maglia particolarmente creativa, ispirata al mito romano di Giove. Fondo giallo ocra con una trama a forma di fulmini e dettagli neri, per un kit che si prepara a far discutere (sui social i tifosi si stanno già dividendo in due fazioni opposte).