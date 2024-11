All-in Barcellona e addio Roma: firma Champions a gennaio

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi giallorossi in estate potrebbe prendere un’altra via. Il Barcellona lo ha messo nel mirino

Uno dei buchi nella difesa della Roma, lo sappiamo, è quello a destra. Manca un’alternativa a Celik, che nella testa di De Rossi, forse, non avrebbe dovuto essere nemmeno il titolare. Ci si aspettava un colpo da parte di Ghisolfi nel corso dell’estate appena passata che non è arrivato. Anzi, è arrivato Saud Abdulhamid, che però è apparso acerbo e indietro tatticamente nelle poche uscite in cui si è visto.

Ed è per questo che il giovane arabo non gioca: ha bisogno di tempo per mettersi alla pari con i compagni, e chissà quanto ne servirà ancora. In estate, come detto, si è parlato di diversi uomini che la Roma stava trattando, diversi elementi che sarebbero potuti arrivare a Trigoria. Uno di questi è stato Pubill dell’Almeria.

Calciomercato Roma, Pubill nel mirino del Barcellona

Lo aveva preso l’Atalanta, come sappiamo, ma poi l’affare è saltato perché il giovane terzino destro non ha superato le visite mediche. Tornato in Spagna, le sue prestazioni sono state comunque importanti anche in questo avvio di stagione, nonostante giochi in B e, secondo le informazioni che sono state riportate da El Gol Digital, il suo profilo potrebbe interessare e anche molto al Barcellona.

In quella che è un’opera di svecchiamento della rosa, i catalani potrebbero prendere il giocatore la prossima estate, cercando comunque di anticipare la concorrenza a gennaio piazzando una prima offerta ufficiale per “bloccare” il difensore. L’affare, quindi, potrebbe andare realmente in porto con Pubill che di conseguenza il campionato italiano non lo dovrebbe vedere, almeno per un altro paio di anni. E la Roma sarà ancora alla ricerca di un esterno destro: magari potrebbe arrivare a gennaio, o almeno si spera. Ma non quello che per un poco di tempo Ghisolfi aveva iniziato a trattare.