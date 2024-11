Calciomercato Roma, ecco il terzino sforna assist: cessione inevitabile

I giallorossi si muovono in vista della finestra di mercato di gennaio. Ghisolfi insiste per il terzino, che ora potrebbe lasciare più facilmente il club

Stretto dalla necessità di migliorare la qualità complessiva della rosa – e di garantire al tecnico Ivan Juric dei giocatori che possano adattarsi al meglio ai suoi dettami tattici – Il Ds giallorosso Florent Ghisolfi è tornato a battere una pista già sondata nelle scorse settimane.

Dopo aver temporaneamente abbandonato il tavolo del dialogo con la Fiorentina per Fabiano Parisi – troppo elevate le richieste della Fiorentina, restia a privarsi del suo calciatore – il dirigente transalpino ha deciso di buttarsi a capofitto su un profilo che sembra più raggiungibile. Sebbene il primo approccio non sia stato ritenuto sufficiente dal club di appartenenza, ora le cose potrebbero cambiare. Tutta ‘colpa’ di un cammino in campionato che potrebbe portare la società a fallire l’obiettivo designato.

Il classe 2000, in grande ascesa grazie ad un campionato da protagonista, è ancora nel mirino della società giallorossa. Indiscrezioni provenienti dal Brasile confermano l’interesse della Roma, pronta ad approfittare dei tentennamenti del presidente.

Colpo dal Brasile, la Roma ci riprova: affare possibile

Dopo 31 giornate disputate nella Serie A brasiliana, il Vasco da Gama è nono con 43 punti, a tre lunghezze dal Bahia, settimo, che sarebbe l’ultima squadra ad accedere alla prossima Copa Libertadores sempre che il Botafogo, in piena corsa per vincere la kermesse sudamericana, trionfi nell’edizione di quest’anno.

Nonostante le reticenze del patron del Vasco a privarsi dei suoi giocatori migliori – e il terzino Lucas Piton, l’obiettivo della Roma – lo sia a pieno titolo, l’eventuale mancata qualificazione alla prestigiosa competizione potrebbe spianare la strada al disegno di Ghisolfi.

Dal Brasile, per bocca del portale ‘Bolavip.com‘, riferiscono che non sarebbero sufficienti 8 milioni per garantirsi il cartellino del calciatore, ma la nuova realtà appare ben diversa. Il dirigente transalpino sta pazientemente aspettando che il Vasco prenda atto che senza Libertadores avrebbe poche carte da giocarsi per convincere il giocatore a restare.

Terzino di spinta col vizio degli assist – sono già 4 i passaggi vincenti ai compagni in campionato – Lucas Piton può essere un ottimo innesto sulla fascia nel centrocampo a quattro a cui Juric mai rinuncia. Il tempo per concludere l’affare non manca, ma non bisogna temporeggiare troppo considerando che altri club avrebbero già puntato l’esterno verdeoro.