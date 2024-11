Calciomercato Roma, nuova freccia con lo sconto | ASRL

Il calciomercato di gennaio per la Roma sarà dedicato alla ricerca di nuovi esterni e del vice di Dovbyk

La vittoria per uno a zero contro il Torino ha rappresentato per la Roma una piccola boccata d’ossigeno, ma non certo la cura di ogni male. I tre punti in più in classifica sono forse l’unico aspetto totalmente positivo della sfida di giovedì sera, anche se dei segnali minimamente positivi vanno ravvisati anche nelle prestazioni della coppia di centrocampo Le Fée-Koné, oltre che nel ritorno al gol su azione di Paulo Dybala.

Proprio l’utilizzo dell’argentino nel ruolo di falso nove al posto del febbricitante Artem Dovbyk rappresenta un ulteriore indizio sulla necessità di reperire a gennaio un vice dell’attaccante ucraino più performante rispetto ad Eldor Shomurodov. Un’altra nota dolente è rappresentata dagli esterni che anche contro i granata sono stati tra i pochi a fornire una prestazione praticamente anonima.

Calciomercato Roma, sconto sulla fascia

Nel corso dell’odierna conferenza stampa, Ivan Juric ha ribadito di vedere sia Angelino che Samuel Dahl come terzi di difesa piuttosto che come quinti a centrocampo.

A prescindere dalla permanenza o meno del tecnico croato in giallorosso, complice anche i contratti in scadenza di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, Florent Ghisolfi già per gennaio sta monitorando diversi profili sia per la fascia destra, sia per la corsia mancina. Nelle ultime ore, dal Brasile si è tornati a parlare di un interessamento della Roma per Lucas Piton. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, al momento non ci sono stati nuovi contatti ufficiali per l’esterno del Vasco da Gama.

Munito di passaporto italiano, il 24enne mancino non disdegnerebbe affatto l’approdo in Serie A. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, complice una classifica che ad oggi vede i carioca distanti 8 punti dalla qualificazione ai preliminari della prossima Copa Libertadores, il club di Rio de Janeiro potrebbe prendere in considerazioni anche offerte da 7-8 milioni di euro, a patto che nell’accordo venga inserita una percentuale importante sulla futura rivendita.