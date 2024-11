Dal Milan alla Roma: ritorno immediato e sì al prestito. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane

Dall’Inter alla Roma. Passando per il Milan e finendo anche al Napoli. Tutte squadre alla ricerca, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, del colpo in prestito per gennaio che potrebbe sì, alzare il livello delle rose a disposizione.

Gennaio si avvicina e le big del massimo campionato italiano iniziano a pianificare gli innesti da fare. Anche importanti, c’è da dirlo, soprattutto perché in questo caso parliamo di un giocatore decisamente forte che, se sta bene fisicamente, è uno di quelli che le partite le decide. Adesso non sta facendo benissimo, anche perché gioca poco e l’impatto con il nuovo campionato lo sta pagando. Si viaggia ad altri livelli in Premier League, lo ha detto anche Slot, che ha parlato in una delle ultime conferenze stampa di Federico Chiesa. Lo stesso tecnico ha detto pure che non ha mai pensato di cederlo in prestito. Ma le voci di un ritorno in Italia, per non perdere totalmente un anno, continuano ad essere importanti.

Dal Milan alla Roma: tutte le big su Chiesa

E allora ecco che si apre lo scenario che potrebbe riportare Chiesa nella massima serie. A fare il punto è proprio il sito citato prima che svela che al Milan farebbe davvero comodo visti anche i rapporti non certo idilliaci tra Fonseca e Leao, che anche stasera è rimasto fuori dall’undici iniziale.

Ma non solo, ovviamente c’è l’Inter, con Inzaghi che lo potrebbe schierare anche come seconda punta visto che Arnautovic e Correa non convincono. E non si può non menzionare la Roma in questo discorso: i giallorossi hanno cercato Chiesa con molta insistenza nel corso della passata estate così come un sondaggio lo ha fatto pure il Napoli di Conte che, un’occasione del genere, potrebbe anche non lasciarsela sfuggire qualora si presentasse. Per vincere lo scudetto servono i migliori e Chiesa, in Serie A, è davvero un pezzo pregiato.