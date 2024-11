Juve-Osimhen, Giuntoli non ha altra scelta: offerta da 50 milioni di euro

La Juventus di Thiago Motta ha un disperato bisogno di un nuovo centravanti che possa sostituire o affiancarsi a Vlahovic nel corso dei numerosi impegni stagionali

Nel corso delle scorse settimane la Serie A ha subito una serie di ribaltamenti di rilievo, che hanno permesso alla massima lega italiana di guadagnare in termini di imprevedibilità e spettacolo.

Oltre all’evidente terremoto di equilibri avvenuto nelle zone alte della classifica – il Napoli di Antonio Conte ha violentemente delegittimato la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi dal ruolo di primo candidato alla vittoria dello scudetto e la Juventus di Thiago Motta si prepara a sbocciare definitivamente per unirsi alla battaglia tra nerazzurri e partenopei -, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ecco una serie di squadre medio-piccole, la cui pericolosità è esponenzialmente cresciuta a causa di allenatori con idee sempre più raffinate e, soprattutto, per via della presenza di giovani talenti già candidati a sbarcare in società sensibilmente più blasonate (vedi Nico Paz del Como o Denis Man del Parma).

Tornando alle grandi del campionato, parrebbero esserci in particolare tre candidate alla vittoria finale: Napoli, Inter e Juventus. Sembra paradossale dirlo se consideriamo la manciata di settimane avuta a disposizione dall’ex tecnico della Vecchia Signora, ma è la corazzata azzurra di Antonio Conte ad apparire la formazione più solida e collaudata del campionato, al contrario di un’Inter sorprendentemente fragile e una Juventus ancora in attesa di una definitiva maturazione (sia sul piano offensivo che su quello difensivo a causa dell’infortunio di Bremer).

Non è un caso che mister Giuntoli stia intensificando i contatti per portare a Torino un sostituto di pregio per Bremer e un vice Vlahovic che possa anche convivere con il centravanti serbo in caso di necessità. Il nome di Victor Osimhen è senza dubbio alcuno uno dei più gustosi orbitati intorno al pianeta Juventus nel corso delle ultime settimane e, ora, sembrerebbe esserci stato un aggiornamento di rilievo in merito alla sua situazione contrattuale.

Osimhen stregato dalla Turchia: il Galatasaray prepara 50 milioni

Inizialmente relegato ad affrontare il campionato turco con la maglia del Galatasaray per via delle vicissitudini avvenute con la società del Napoli, Osimhen sembrerebbe averci preso gusto e, forti delle buone sensazioni nutrite dal bomber nigeriano nei primi mesi in giallorosso, i dirigenti turchi avrebbero intenzione di tentare il colpaccio, prelevando definitivamente il cartellino del classe ’98 dai partenopei.

Il presidente Özbek, sfruttando anche i bonus provenienti dalla Champions League e le sponsorizzazioni, avrebbe fissato il prezzo massimo a 50 milioni di euro, che, coadiuvati dalle volontà del calciatore, potrebbero bastare a battere la concorrenza dell’altra candidata all’acquisto del bomber: il Chelsea.